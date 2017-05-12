朝鲜或随时核试 促韩国结束敌视 国际新闻

朝鲜驻联合国代表团指美韩阴谋暗杀金正恩，是向朝开战。（法新社照片）

网站指控制中心顶层加上迷彩涂层属防卫性质。

平壤日前召集外国外交官开会，讲述对美韩图谋暗杀金正恩的指控。

（平壤12日综合电）朝鲜半岛局势拉锯多月未见降温迹象，外界担心朝鲜会随时发动第6次核试。美国监察朝鲜网站“38 North”日前公开本月2至3日拍摄到丰溪里核试场卫星图片显示，核试场在北门附近的活动频率减低，惟控制中心的建筑物顶部却新增了迷彩涂层！

网站分析指现时未知核试是否已被取消，但核试场内的设施已准备就绪，可能随时发动新一轮核试。朝鲜官媒周五促请韩国新政府结束对朝的敌视政策，并寻求对话和谈判。

从卫星图片可见，北门的活动频率比早前减少，但当局仍继续从隧道抽水以保持最理想核试环境，同时一个怀疑火车车厢停泊在北门附近，一辆黑色车亦被发现停泊在主要行政区域。

至于指挥中心，网站称发现朝鲜正于其中两幢建筑物顶部增设迷彩涂层，企图令建筑物不会轻易让人发现、监视和成为空袭的目标，做法属防卫性质。

面对被指对朝立场较软化的韩国新总统文在寅上台，朝鲜《劳动新闻》周四发表文章，呼吁朝韩应该互相尊重，共同为两国关系打开新一章，向改善双边关系和统一朝韩的目标迈进。

同时，朝鲜指韩国应立即停止与美军举行军演，以及禁止把反朝传单送到朝鲜。惟朝鲜表示，朝韩需就现时半岛的紧张局势，寻求对话和谈判，以令局势降温。

美韩刺杀金正恩阴谋 是向朝鲜宣战

朝鲜早前指控美国中央情报局（CIA）及韩国情报机关，试图暗杀领袖金正恩。朝鲜驻联合国代表团周四指，这个杀害金正恩的“恐怖分子”阴谋，是向朝鲜宣战。

朝鲜代表团发表声明说，“朝式”反恐攻势将展开，以扫除美国和韩国的情报及密谋组织。

它重申政府决心追捕和无情地粉碎美国中央情报局和韩国情报机构内每一个恐怖主义狂热分子。代表团呼吁所有联合国成员国支持朝鲜的努力。

声明说，有关组织者派遣一名拥有卫星通信设备的“恐怖分子”渗入朝鲜。