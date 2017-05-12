为了年轻妻子翁帆 95岁杨振宁要活到百岁 国际新闻

（北京12日综合电）首位华人诺贝尔奖得主杨振宁今年95岁了，他周四公开透露身体状况，表示身体仍然硬朗，而且为了年轻的妻子翁帆，准备活到100岁。

《人民日报》在11日以网路直播杨振宁的谈话，有网友留言问到，他在画面中看起来身体特别棒、思维敏捷、记忆力好，有什么秘诀吗？

杨振宁笑说：“我想第一秘诀是我基因很好！虽然祖父和父亲都有糖尿病，但母亲没有糖尿病的基因，所以家里兄弟姐妹四人都免于糖尿病，身体都还可以。”

杨振宁接着说：“第二秘诀，我的经历还算幸运，在西南联大（1938–1944年）那时候虽然很清苦，但基本没有要饿肚子，而后到了美国，物质条件很好；另外还有一个，那就是是受现代科学影响，我在75岁时得了轻度的心肌梗塞，在美国做心脏搭桥，做得很成功，现在经过20年了，心脏还非常好。”

杨振宁强调：“我跟翁帆说，我准备活到100岁！”

杨振宁是在1999年与翁帆邂逅，两人在2004年底结婚，当时杨振宁82岁、翁帆28岁，两人相差54岁；翁帆是广东外语外贸大学翻译系硕士、清华大学建筑学院博士研究生，曾有一段不到两年的婚姻。