出席一带一路高峰论坛 首相今展开访华之旅 国际新闻

（北京11日讯）首相拿督斯里纳吉将于明天起展开访华之旅，以巩固马来西亚和中国的关系，从而提升两国价值数以亿计的经济合作，促进两国经济增长。

他是应中国最高领袖的邀请，以与27名国家领袖，包括联合国秘书长，出席于本月14及15日在北京举行的“一带一路国际合作高峰论坛”。

他在与中国国家主席习近平和总理李克强会面之前，先在杭州与阿里巴巴集团创办人兼马来西亚政府的数码经济顾问马云会面。

纳吉和夫人拿汀斯里罗斯玛，将在明早抵达阿里巴巴集团位于杭州的总部，以考察该中国电子商务巨头的运作。

马来西亚驻中国大使拿督再努丁对大马媒体说，纳吉在杭州将见证大马数码经济机构（MDEC）与杭州市政府和阿里巴巴集团有限公司签署谅解备忘录。

该谅解备忘录料推动纳吉与马云于3月22日在吉隆坡推介的数码自由贸易区（DFTZ）计划。

再努丁说，首相与夫人当天傍晚将前往北京，纳吉在周五将会晤习近平，较后与李克强展开双边会谈。

他指出，两国政府将签署的数项谅解备忘录涉及国际贸易及工业部、交通部，以及农业及农基工业部。

此外，两国也签署数项商家对商家（B2B）的谅解备忘录，涵盖投资、金融、交通、港口、地产及农业领域合作。

中国连续7年成为我国最大的贸易伙伴，去年双边贸易达近1000亿令吉。