纳吉：拥有具策略性地理位置 我国将从一带一路中受惠 国内新闻

（吉隆坡11日讯）鉴于我国拥有具策略性的地理位置，首相拿督斯里纳吉有信心，我国将从中国推动“一带一路”的倡议中受惠。

他指出，除了从全面的连接受惠，此倡议也可为地方经济发展作出贡献。

他说，他将在明早前往中国出席“一带一路” 国际合作高峰论坛，预料有28名国家领袖应中国国家主席习近平的邀请，出席该论坛。

他今天在部落格（www.najibrazak.com）贴文指出，此论坛是项重要议程，以确保我国享有“一带一路”的成果，以其透过一个更全面的连接改善国家经济。

纳吉是应中国最高领袖的邀请，从明天起至本月16日在中国进行工作访问。

他说，阿里巴巴集团创办人马云目前也担任大马政府的数码经济顾问，马云所拥有的经验及专业知识可透过在3月推介的数码自由贸易区（DFTZ）促进我国经济发展。

“在发展及改革洪流中，我有信心数码自由贸易区可成为中国境外首个数码中心及创造6万个就业机会。”

随着设立数码自由贸易区，他正面看待国内中小型企业有机会更易进军外国市场，并增加商业回酬。

他说，他有信心本次访问将为两国带来成果，不仅是在双边关系方面，同时包括在投资、贸易及商业的合作。