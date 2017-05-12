IDE最新民调 雪希联支持率达69% 国内新闻

（莎阿南11日讯）达鲁益山研究所（IDE）的最新民调出炉，由拿督斯里阿兹敏阿里领导的希望联盟，在雪州获得高达69%选民的支持率，民意压倒国阵。

根据民调，相比2016年8月取得的59%民意，雪州希联的支持率如今攀升至69%。

雪州智库-达鲁益山研究所副主席莫哈末礼祖安说，虽然坊间不断盛传各种不利于雪州政府的负面揣测，但这并未影响雪州选民对州政府的支持。

“民调数据显示雪州人民仍高度信任希望联盟，也希望这个政治联盟能持续领导雪州。”

根据《当今雪州》报道，达鲁益山研究所通过智能应用程序，在雪州56个州选区抽样访问2018名选民，得出这份民调结果。

莫哈末礼祖安在公布题为“雪州人民课题和观感4.0民调”结果时说，研究所之前的民调结果曾指出希盟将在第14届全国大选中保住政权，第三度执政雪州。

他强调，民调结果指大部分选民在来届大选仍会支持希盟，因为他们满意由阿兹敏领导旗下的州政府，所推行的一系列惠民计划。

“此外，大部分选民满意地方政府在处理民生问题方面的表现，也间接推高希盟获得的支持率。”