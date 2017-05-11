原任东北县警区主任米尔法立 晋升高级助理总监 北马新闻

（槟城11日讯）原任东北县警区主任拿督米尔法立助理总监在槟城期间表现出色，获晋升高级助理总监，将在5月15日升任吉打州刑事调查组主任，其原职将由原任西南区警区主任安华奥玛助理总监接任。

周四也是米尔在槟城执行警区主任职务的最后一日，警局特别安排了警区主任职权交接仪式，邀请槟州总警长拿督威拉蔡义来见证。

新任东北县警区主任安华奥玛在仪式上指出，东北县警区在米尔的带领下，罪案率连续3年降低，2013年至2014年度的罪案率降低5.4%，2014年至2015年度的罪案率降低9%及2015年至2016年度罪案率降低11%。

“截止今年5月为止，东北县的罪案率与去年同期相比再降低了6.7%，皆是米尔多年努力的成果，现我接了东北县警区主任一职，我承诺将以米尔为榜样，继续打击这一区的罪案，进一步降低这一区的罪案率。”

米尔：留下不少回忆

米尔说，他是于2014年5月2日出任东北县警区主任一职，服务了3年又8天，在那之前他也曾在1995年至2005年间在东北县警区刑事调查部门服务，东北县警区给他留下不少回忆。

原任西南区警区主任安华奥玛 接任东北县警区主任

安华奥玛调任为东北县警区主任，其警阶也从警监擢升为助理总监，至于西南区警区主任一职，则由槟州警察总部行政部警官安峇拉甘警监接任。

安华奥玛现年56岁，于1961年在乔治市出世，已经入役33年，曾于2004年至2012年期间担任巴生彭咕噜（Penghulu)警局局长，后擢升到霹雳州担任商业罪案调查组副主任。

他于2014年8月11日再度擢升为马六甲州防范罪案及社区安全组副主任，一年后被转到槟城担任槟州防范罪案及社区安全组主任，去年7月12日擢升为槟州西南县警区主任。