轿车汽油耗尽抛锚路旁 拖车员施援遭撞毙 国内新闻

（怡保11日讯）拖车员在南北大道紧急车道欲协助汽油耗尽的车主，不幸被另一辆失控四轮驱动车当场撞毙！

此宗死亡车祸是于周三傍晚6时30分左右，发生在南北大道北上303.6公里处，涉及1辆四轮驱动车、1辆标致轿车以及1辆威拉国产车，死者为驾驶威拉国产车的印裔司机慕鲁甘（45岁，来自宋溪）是一名拖车员。

金宝警区主任黄光顺警监指出，根据警方初步调查显示，死者当时刚步下其驾驶的威拉轿车，欲协助因汽油耗尽停在南北大道紧急车道的标致轿车。

他续说，岂料当时，1辆从打巴往怡保方向行驶，由来自怡保36岁工程师驾驶的四轮驱动车，途经事发现场时疑碾过大道上积水导致轿车失控，先撞及标致轿车后，复打转撞向站在威拉轿车后方的死者。

他指出，死者遭四轮驱动车撞弹到大道左边草丛中，当场伤重身亡，死者遗体较后被送往金宝医院有待解剖后由家人前往认领。

他表示，事发时天气晴朗，但是因为早前下过一场雨，大道路面湿滑。

他指出，警方将援引1987年陆路交通法令41条文调查此宗意外事故，暂时并没有扣查涉祸人士。