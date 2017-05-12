【健康新知 】老年人怕冷怎么办？ 教你7招暖身法

人老了，体质一天天地下降，抵抗力差，自然疾病也随之而来。不少老年人很是怕冷，为了健康着想需想办法解决这个问题。

人年纪越大，身体机能就越来越不行，身体器官都会慢慢随之衰竭。即便是在气温比较高时，也很容易出现全身怕冷的现象。作为子女要多加留意家中老人的精神气色，若变得不好又怕冷，就要找出老人怕冷的原因，并加以调理。

{1}合理用药：

维生素E可以使毛细血管扩张，血流畅通。所以每天摄入必需的维生素E，可以在一定程度上防止植物神经功能失调引起的畏寒症状；维生素能加强神经对抗寒冷的能力。

{2}多吃补脾的食物：

中医讲，“脾胃为气血生化之源”。众所周知，人体是需要血液来供养全身的，但是不能只靠吃一些补血的食物，脾胃的强壮才能把食物转化为血液，才能更好的改善老人怕冷的症状。比如说吃些南瓜、枸杞、山药，都是很好的健脾的好东西。

{3}多补铁：

铁在人体内参与含铁血红素的合成，提高血液携氧能力，故缺铁者外周组织的氧供应就会减少，人体组织的能量代谢就会发生障碍，自然会因产热不足而感到寒冷。

因此老人平时要注意多补充含铁丰富的食物，如瘦肉、鱼、动物肝脏、蛋黄、豆类、芹菜、香菇、黑木耳等。

但动物肝脏和蛋黄胆固醇偏高，不能吃太多，每周吃一次即可。而炒西芹、香菇肉片、凉拌木耳等则可常在饭桌上出现。在补充含铁食物的同时，还应多吃些富含维生素C的食物，以利机体对铁质的吸收。

{4}多吃养阳气的食物：

老人适当吃些这方面的食物，可以通过脾胃来改善怕冷的问题，比如说羊肉、鸡肉、葱姜等可以最大限度发挥温补作用，但是不建议吃太多，每天搭配着吃就可以了。

{5}每天梳头百遍：

这是根据中医所讲，各条经络都汇聚在头部，梳头大概经过五十多个穴位，比如说通天穴、风池穴等，通过对这些穴位的刺激，可以促进头皮血液循环，通经活络。

{6}每天运动半个小时：

通过运动来促进身体各个器官协调起来，来促进血液循环，使身体产生热量。比较适宜的运动，比如说慢跑、踢毽子等。

{7}泡澡来促进血液循环：

泡热水澡可以改善身体发冷的症状，但是老人泡澡的时候，水温建议不要太高，有可能泡的时间长了，会导致胸闷、血压升高等现象。补充一下，泡澡的时候可以在水里适量放些肉桂、迷迭香之类的东西，对促进血液循环有一定的帮助。

老年人怕冷的原因

{1}缺铁症：

科学家指出，人们如果常常感到寒冷，可能由体内缺铁引起。由于铁在人体内参与含铁血红素的合成，后者能提高血液携氧能力，故缺铁者外周组织的氧供应就会减少，缺氧则组织的能量代谢发生障碍，自然会因产热不足而感到寒冷。因此，平时要注意多补充含铁丰富的食物，如瘦肉、鱼、动物肝脏、蛋黄、豆类、芹菜、香菇、黑木耳等。

{2}低血压：

低血压容易引起患者的末梢血液循环不良，如手足等部位的血液供应不足，组织得不到能量代谢所需要的氧气和能源物质，所以使人经常产生寒冷的感觉，当然也会容易发生冻疮。治疗方法，除用药物之外，还要注意保暖。

{3}甲状腺素分泌不足：

甲状腺素属于内分泌激素，它参与机体的物质代谢，有加速糖、蛋白质以及脂肪燃烧释放能量的作用，同时它还会使得心跳加快，血压升高，皮肤等外周器官的血液循环加快，增加热量。因而甲状腺素分泌不足时，产热量就会减少，所以怕冷。碘参与体内甲状腺素的合成，多摄取海带、鱼虾等含碘丰富的食物，可提高御寒能力。

{4}冷感症：

多见于更年期妇女。原因是由于体内雌激素水平的降低，导致神经血管功能不稳定所致，最终患者会因全身或局部血液循环不良引起腰、背、小腹、手、足或全身发冷。最重要的是，要进行耐寒锻炼和饮食调节。多到室外活动，如散步、慢跑、跳舞、打羽毛球等；有意识地多吃些具有温热御寒功能的食物，如牛肉、羊肉、狗肉、虾米、核桃等。

（文章转载自《光华日报》副刊健康版）