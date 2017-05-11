王宇航：交通公园禁睡已久 人道处理不开罚单 北马新闻

报道/摄影:王康妮

（槟城11日讯）交通公园是附近居民早上晨运或傍晚散步的最佳地点，倘若公园内四处“睡满”流浪汉，不仅增加居民困扰，也间接成为流浪汉的“露宿酒店”。

为了避免上述情况衍生，槟岛市政厅于去年已设立“禁止睡觉”告示牌，同时也更换公园内的椅子，将可平躺的椅子换成坐椅、增加间隔或增加椅子的弧度，以免让他人在该处睡觉。

据附近居民透露，早前经常看到流浪汉不分昼夜在该公园内睡觉，有者姿势非常不雅观，间接造成居民困扰，不敢靠近流浪汉睡着的地方，也担心自身安全。

“流浪汉不仅在公园内睡觉，也经常留下垃圾。曾有名流浪汉将三轮车拖到公园内霸占地方，所幸有执法人员前来清理，否则也不知该如何是好。”

槟岛市政厅公共教育小组主席王宇航周四受访时指出，交通公园是槟城首个设有“禁止睡觉”告示牌的公园，早前该公园面对最严重的是流浪汉将公园当成酒店，白天四处走荡后，晚上就到公园里睡觉。

他说，流浪汉在公园内睡觉情况已久，设立告示牌也不是项新措施。倘若发现有流浪汉在公园内睡觉，看守员将会劝告他们离开。

至于市政厅是否会对流浪汉采取行动，他则表示，市政厅并不会去惩罚他们，通常是以较为人道的手法来处理，还不至于对他们开出罚单。

他表示，并不是所有公园都会设立“禁止睡觉”的告示牌，视需求而定，若民众觉得受到流浪汉的困扰可向市政厅作出投诉。

他劝告，公园是属于公众的地方，每人都有使用的权利，希望大家可以善用，避免造成当地居民的困扰。