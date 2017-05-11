中国3军舰今抵槟 陈德钦：1400嘉宾受邀参观 北马新闻

(北海11日讯) 槟州港务局主席拿督陈德钦表示，中国3艘军舰将会在12日（周五）上午10时抵达北海集装箱深水码头。他吁请所有受邀出席观赏军舰的嘉宾们，遵守中国驻槟总领事馆的指示，在指定的地点即北海市政局大草场集合，然后由巴士载送到深水码头。

他说，中国领事馆这次只邀请1400名人士参观，而军舰将会停靠在槟城3天。

他强调，中国军舰到访体现近几十年来新中国成立后中国海军事业的规模和武器提升，同时最重要还是促进槟城和中国之间的友好关系。

他冀望往后有更多的军舰或邮轮到槟城靠港，肯定能够带动槟州经济的发展和效应。

陈德钦于周四巡视码头了解筹备工作进展后，在记者会上表示，身为港务局主席他要确保靠港工作做得更好，同时也让中国军舰在这访问期间留下更好的印象。

他补充，一些社会人士误以为军舰是开放给公众参观，实际上中国领事馆经于8日做出宣布，只开放给受邀嘉宾。

他称，到港第1天早上10时，受邀参观包括欢迎队伍约500位嘉宾、第二天即13日早上则是300余人，下午军舰有各自活动因此没有开放，而14日则分为早上和下午各300人，15日早上10时离港。

受邀嘉宾需遵循指示规定

陈德钦说，由于该集装箱深水码头分为2个部分，第一个部分是槟城港自由免税区、另外一个则为集装箱码头，属于高度保安区，所以受邀嘉宾必需遵循指示和有次序的遵守规定，避免发生意外。

他指出，为了迎接该3艘军舰首次抵槟，槟州港务局、槟城港口管理有限公司以及中国领事馆，在过去2个星期做了大幅度的协调以及安排靠港工作。

他特别指示港务局以及港口管理有限公司的管理层务必使到中国军舰到来的靠港工作，做到全面的水平。

周四陪同巡视者包括港务局董事拿督吕启泰、马华槟州组织秘书陈铨峰、槟州港务局保安主管莫哈末阿斯瓦里以及集箱码头的操作主管安华沙伊兹等。

该3艘军舰共有逾300名海军和工作人员，3艘军舰即舰长156米，舰型为052C型驱逐舰的长春号首先靠港，随着是舰长178.53米长903型综合补给舰的巢湖号与之靠港并列，最后抵达的是荆州号，3艘军舰陆续入港时间大约需时45分钟。