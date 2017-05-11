万名信众虔诚随游 弘扬佛法净化社会 大城小镇

（槟城11日讯）2017年主题为“净化社会、安国利民”的卫塞节花车大游行周三晚在槟岛市区盛大举行，万名虔诚佛友参与其盛，庆祝佛陀诞生。

花车游行于周三傍晚，在槟城车水路马佛总中心开始，沿途经过加拉歪路、车水路、太子道、中路、安顺路及油较巷等地区，共有14辆花车及29个佛教团体参与。

此外，该庆委会也移交各2000令吉义款予净莲慈悲院癌症中心、国家癌症中心、檀香寺晚晴苑中心及3万令吉给槟城极乐寺（慈善）医院。

林冠英：规划非伊教土地

槟州首席部长林冠英指出，若要提倡中庸或信仰自由，不应只在卫塞节才提倡，而是全年及每一天必须实践。

同时，他表示，州政府将通过在峇都加湾找新土地，以及研究地方政府条例，限制发展商未来在进行发展计划时，不仅要提供土地予穆斯林，也要规划土地予非穆斯林兴建非伊斯兰宗教场所。

骆福汉：积极寻找各族共同点

庆委会主席拿督骆福汉说，今年卫塞节主题是“净化社会，安国利民”，因此，希望国民不会专注于彼此之间的分歧，而是积极寻找各族间的共同点。

他说，卫塞节庆典主要是结合信徒们的力量，以建立一个充满智慧、慈悲、尊敬及感恩的社会。

“我们传播和延续佛法精神，并且增强社会意识和关爱我们的社会。”

“此外，我们也应该进一步加强对佛教文化的理解，让佛法融入我们的日常生活。身为佛教徒也肩负弘扬佛法，让世世代代的人们可以从中受益。”

巴里文打~双手合十持花 场面庄严祥和

（巴里文打11日讯）配合卫塞节佛陀日庆典，巴里文打佛教会于昨晚举行迎佛花车游行，数百名佛友双手持花合十虔诚祈福，场面庄严祥和。

5.7公里的游行路程包括佛教会、学校路、城市中心、东南花园、学校路后折返佛教会。

法师们在佛花车上为信徒们洒净水祝福。

巴里文打佛教会宗教顾问导师慧者博士法师也在会上开示，鼓励信徒们要持戒、积福和修智慧。

该会会长林远全县议员致词时则表示，佛法宛如明灯指引人生，以便大家不会走错路。

2016年度第43届马来西亚佛学考试，荣获启蒙组全国最佳考生的林秀云，由瓦雅纳法师颁发纪念品。慧者博士法师和瓦雅纳法师则主持佛花车启灯礼。黄汉辉则是主持佛花车献灯礼。

北海~逾40花车环绕北海 航总庙迁后首游行

（北海11日讯）北海航总庙迁入新庙后首次举办卫塞节花车游行，40余辆花车环绕北海市区，吸引大批民众围观！

当晚的游行队伍在7时30分出发，由其中一辆航总庙花车打头阵，途经拉惹乌达路、王裕好路、暹庙、双溪浮油外环公路后再回拉惹乌达路，接着进入淡米格吉路、峇眼惹玛路、甘榜亚惹路、红毛井路再回到该庙。

大会主席伍文杰表示，该庙今年的卫塞节花车游行获得比往年多的庙宇参与，共有40余辆花车一同游行，让场面热闹且更为壮观，他感谢全体工委过去几天不分昼夜到该庙协助，使庆典顺利举行，他也感谢各界善士出钱出力，使花车装潢得美轮美奂。

该庙理事会主席柯万国表示，该庙内部装修尚未完成，欠约20万令吉资金，希望各商家及该区州议员能慷慨解囊助该庙一臂之力。

槟州行政议员彭文宝表示，如今州政府尽力争取宗教保留地，目的是推动宗教平等和自由，也证明了州政府并非只是“讲”，反而是用心去推动。

加央~陈赞欣：避免纠纷 勿政治化宗教种族

（加央11日讯）马佛青玻州联委会主席陈赞欣说，大选即将来临，无论执政党或反对党，千万别把宗教与种族课题政治化，以免引起不必要的纠纷。

他希望玻州议员能够协助州内华团资深领袖，争取机会进入由玻州务大臣领导的非伊斯兰宗教理事会，讨论种族之间的课题。

他说，目前该理事会当中，许福光马华州议员是唯一的华裔代表。陈赞欣于周三晚，在玻璃市佛学会，为该会主办的卫塞节游行致词时，这么说。

也是活动工委会主席的他提及，马佛青玻州联委会首次一手打造现代版设计的花车，使卫塞节游行更添热闹。

玻璃市佛学会主席刘芸芳则希望大家出席卫塞节游行之后，应常参与该会活动，自己得利，也能利益他人。

玻州务大臣代表兼马华玻州联委会秘书林柏森提及，今年的卫塞节主题“净化社会、安国利民”，教导人们善待自己的同时，也要站在别人的角度思考，别过于计较，就可避免纠纷。

出席嘉宾包括首相署部长特别事务官兼马华亚娄区会主席蔡天喜、曾敏凯州议员、林月娣市议员，各华团领袖等。未克莅临的玻州王储和王储妃也致函祝福卫塞节顺利进行。