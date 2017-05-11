我反对 异言堂

文：卢界燊

致大马政治新品种：

很多政治人物在演讲时常强调“新政治，新品种”，但是鲜有看到他们在政治路上扶持年轻人。嘴巴说是要给年轻人机会，心坎里其实是怕“教晓徒弟冇师傅”。当年轻人在政治途上有所表现时，这些所谓的政治人物就害怕受到威胁，并想尽办法利用老政治小动作来阻碍年轻人。

我很幸运，当我踏入政坛的时刻，我的政治恩师是一位无私心，愿意给予我这种没有政治经验的年轻人机会去发挥的人，而他就是邓章耀。

从当他的助理的第一天到今天，一起承担制衡行动党州政府的监督工作。他是一位相信下属，让团员拥有自由发挥空间的领袖。只要态度诚恳心态正确，他非常愿意栽培努力的团员。505大选时，邓就委托完全没有政治前线经验的我上阵亚依淡州议席。在一片喧哗中，我可以做的就是全力以赴，努力去学习去做好每样事情。

邓给予党内年轻的党员很多曝光的机会，让他们勇于发表自己的政见。多年前，邓就委任了民政党的年轻党员专研不一样的课题比如房屋，交通，环保，经济等等。但党内年轻的政治前线人物，面对媒体发表言论和开记者会等等，都会战战兢兢。因为担心讲错话惹麻烦。为了让他们可以面对一个拥有超过70%人民支持的行动党州政府，好好扮演反对党的角色，邓章耀给了年轻的前线党员一颗定心丸，那就是要勇于为槟州人民发声，有什么后果他都会承担。因此，只要是资料正确和用理性角度去制衡槟州政府，我们可以放心的去向州政府挑战任何课题。我们不用担心被爱告人的林首长起诉，因为邓章耀就是我们的后盾。

我听到他这番话时，心里是觉得又兴奋又好笑；兴奋是可以跟一个有经验的政治人物一起并肩作战去监督槟州政府；而好笑是一般的领袖都会跟晚辈说“嘿，你记者会讲的话要小心，不然会‘中大只的(福建话)’，会被sue的，会“中枪”的等等，都是那些没有勇气突破旧框架的劝告。

这些年来，邓除了不会局限我的政治空间，他也很少会直接教我达成一件事情的做法。我想这是一个学习过程，因为他要年轻人自己学习思考学习独立，将来才可以当一个独当一面的政治家或任何领域的领袖。在适合的时候，他会给予鼓励和指导，当然更多时候是用骂来指导。严师出高徒，可能指的就是这个。

这些年来，我在他身旁，用心学习他如何待人处事，把握他每一次演讲的机会尽量偷师，观察他如何开记者会，如何面对党内外不同的挑战。所以，我一直也以他为模范，搞政治，要敢怒敢言，在槟城要扮演好反对党的角色，以数据理性制衡行动党州政府，拒绝抹黑，散播不实的指控。

正正是因为他这种愿意栽培年轻人，愿意给予指导和机会的领袖才可以实现“新政治，新品种”。也因为他的支持，民青团之前可以顺利推出《年轻当家》社会运动。我亦相信在他的领导下，会有更多年轻人可以发挥潜能，把他们的新理念，敢敢的去推动。

在外，邓是有他一贯面对政治课题的作风，这些都是外界对于他的看法。在槟城政治舞台上，邓有他一定的地位和影响力。与他一起作战了5年，我只是分享从下属的角度看邓章耀的一些感想。而这些细节，没有跟他深入接触的人，是不会知道的。

最近有新闻指党中央决定不让邓章耀上阵来届大选，而他也会尊重中央的决定。我不明白这个决定的原因，不过我想说，如果没有了邓章耀这样的领袖，民政党就好像少了灵魂，没有了最敢怒敢言的人，也没有了一位愿意给年轻人机会的人。

我可以说的是，没有邓章耀的民政党，就没有希望了。

所以，我反对。