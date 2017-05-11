韩羽大胆换血 名将无缘苏杯 体育新闻

(首尔10日综合电)韩国羽协日前公布苏杯名单，从中可看出在双打阵容变化最大的情况下，韩国队勇于在大赛舍弃老将直接启用新人以尽快解决青黄不接的层面。与此同时，韩国队苏杯前景也堪忧。

除了已退出国家队的李龙大、高成炫、裴延姝等人，柳延星、金基正、申昇瓒等男女双名将都不在阵容中，也没看到柳海媛/金慧玲这样在亚锦赛大放异彩的中生代力量。当中影响苏杯前景最深的是男双阵容。

里约奥运会之后，李龙大和金沙朗退出国家队，虽然李龙大后来松口说有可能会重返国家队效力，但显然不是这次苏迪曼杯，而且柳延星等名将也意外不在名单中，取而代之的是朴景熏、徐承宰等名气小实力未知的青年小将。如果说单打还有孙完虎和成池铉两位老将领衔崔松圭、亚锦赛4强人马李蔷美等新人出战，双打上面的男子名将集体消失让韩国的男双集体沦陷。

混双方面，虽然首席组合队员金荷娜仍出现在名单，但失去了老搭档高成炫的她要带一个新人打的话，实力必然会大打折扣；女双随着里约奥运季军申昇瓒的缺席，意味着郑景银必然会和一位新人搭档出战，加上柳海媛/金慧玲不在，重担势必落到了张艺娜/李绍希肩上。有球迷表示，如此阵容的韩国本届要打进4强都将是问题。