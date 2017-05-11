马足总否认前C罗恩师入主 证实葡籍新帅掌兵 体育新闻

（吉隆坡11日讯）大马足总周三正式否认了前世界杯名帅保罗·本托即将执教国足“大马虎”的网络传闻，不过也证实未来3、4天内将宣布一位葡萄牙籍新帅。这会是谁呢？

近来围绕着大马足总和会长东姑伊斯迈的国足主帅悬空课题，有关方面透露出有本地教练也有葡萄牙人面试之后，外界和球迷就议论纷纷谁会是有关人选，至传出有可能是曾率领葡萄牙国家队和巨星C罗纳多等人出征过2012年欧国杯和2014年世界杯、本赛季3月下课前担任希腊球会奥林匹亚科斯主帅的47岁葡萄牙人保罗·本托。

为此，大马足总秘书长哈密丁在周三稍晚发布声明说：“谨此说明，有关社交媒体上前奥林匹亚科斯主帅保罗·本托将成为大马足球国家队新帅的传闻是完全不正确的。现在只要等到我们的会长兼柔佛王储东姑伊斯迈批准，在未来3或4天内双方也签署了有关文件，我将会公布来自葡萄牙的真正主帅名字。”

在作出澄清后，是哪另一位葡萄牙人将担起协助国足摆脱低迷的重任还继续成为焦点。在外界揣测的名单上，包括了57岁的乌利塞斯·莫莱斯（Ulisses Morais），其名气不比保罗本托响亮，但也曾执教过埃斯托里尔、贝拉马尔等葡超球队。

这位主帅人选或许也较符合马足总目前政策，此前东姑伊斯迈和马足总原本属意前柔佛DT的阿根廷籍老帅戈麦斯接替拿督王金瑞掌管国足教鞭，但因薪酬待遇谈不拢而告吹。上一次国足聘请外籍主帅，已是2004年至2005年的事，当时是由匈牙利籍的比奇凯伊担任。

无论如何，无论是谁执教，留给这位国足新帅来准备亚洲杯外围赛的时间也所剩不多了。由于此前主帅和助教悬空，大马队的集训计划也暂时搁置，如今即将在少于一个月的情况下备战与朝鲜在平壤进行的首场外围赛。

另一方面，原吉打队主帅陈清和也表示，在针对是否出任国足助教职位一事上，他目前只等待着马足总的安排。

人选猜测

①乌利塞斯·莫莱斯Ulisses Morais

乌利塞斯·莫莱斯出生于1959年11月22日，本菲卡青年队出道，在上世纪70、80年代球员时期的场上位置是前锋。曾在2001年至2013年间相继执教过葡超的埃斯托里尔、科英布拉大学、贝拉马尔等球队，最近一次执教是去年的葡甲球队法马利卡奥，不过已离职。

②卡洛斯·奎罗斯Carlos Queiroz

现年64岁的奎罗斯曾在1990年代初和2008年至2010年二度执教葡萄牙国家队，被誉为是葡萄牙国家足球队“黄金一代”的发现者，包括费哥、鲁伊·科斯塔等人。奎罗斯也曾担任英超曼联的助教，凭此取得短暂领军过西甲皇家马德里的机会。目前执教着伊朗国家队，此次被部分球迷列为大马新帅人选之一，不过或许身价方面而可能性不大。

③何塞·莫莱斯(Jose Morais)

51岁的何塞·莫莱斯与保罗本托一样来自里斯本，过去十年中曾担任众欧洲豪门如国际米兰、切尔西、皇家马德里的助教；目前执教希腊球会AEK雅典。