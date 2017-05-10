大山脚佛学会花车游行 数百佛友虔诚沾佛喜 北马新闻

（大山脚10日讯）配合卫塞节佛陀日庆典，大山脚佛学会周三晚举行迎佛花车游行，数百名佛友双手持花合十虔诚祈福，场面热闹。

是晚，共有5辆分别来自大山脚佛学会、柔府佛教会、高巴三万佛教会、威中佛教会及三宝佛教会的花车参与游行，游行队伍在晚上约7时40分出发，积古园、丹比路、艾士顿路、居林路、甘榜峇汝及玛珠商业中心路等地，沿途吸引不少民众围观。

槟州首席部长代表兼槟州行政议员章瑛在仪式上致词时说，今年卫赛节主题为“净化社会，安国利民”，若每个人跟随佛陀修行，净化自己，平日“存好心、说好话、做好事”，相信要达致安国利民的目标不难。

大山脚佛学会主席林贵明说，学佛不应只是表面，而应是由心虔诚向佛，若本身不努力改恶从善，一昧依赖他人是无法修行的。

另外，章瑛也移交3000令吉拨款，予该会财政林顺发，充作庆典活动基金；移交仪式由林贵明及大山脚区国会议员沈志强见证。

武拉必区州议员王国慧也拨款1000令吉，捐予该会庆典活动。大会也移交献金予4团体，分别是威中威南区会红新月会、中华醒狮团、大山脚自愿治安队及武拉必童子军。

花车游行庆典在释真安法师开示、出席嘉宾进行拉彩炮、挥旗礼及鸣磬仪式后进行，出席者尚有福德正神会理事长拿督庄佛和、马华槟州联委会主席拿督陈德钦及拿督吴秀丽等。