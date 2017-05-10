【西洋棋选手短裙风波】赛事总监称将发律师信 提控4人破坏声誉 国内新闻

（吉隆坡10日讯）全国学校西洋棋比赛赛事总监苏菲安认为，他在“女选手短裙风波”事件中遭诋毁，因此将发律师信予该名选手教练考沙甘达及3名政治人物，以平息这场风波。

他说，尽管之前已澄清，但是诋毁他的问题依旧持续，而且越发严重，所以，在与家人和律师讨论后决定采取法律行动，提控破坏其声誉的人士。

他今日由代表律师莫哈末哈里斯陪同，召开记者会，这么指出。不过，整个记者会，主要由代表律师发言。

哈里斯说，考沙甘达虽然当时不在现场，却在脸书撰文，如今此课题成为世界新闻，影响苏菲安的声誉。

他透露，最快在下周发出律师信给这4人，要求道歉及合理赔偿；不过。他强调，就算这4人提前道歉，苏菲安还是起诉。

他强调，他们有比赛期间的照片，照片可见女孩站着时，裙子的长度与脸书不同，即一张裙子长于膝盖，一张则没有。

哈里斯说，比赛规定参赛者穿著端庄，但每个人对端庄的看法都非常主观，所以促请媒体别在纠结裙子是否太短，况且苏菲安不在现场，甚至对女孩退赛没有责任，因为女孩自愿退赛。

日前，考沙甘达在脸书贴文，指在上月17日举行的全国学校西洋棋比赛，总裁判在比赛进行至第二阶段时，突然喊停赛事，并指他的12岁选手衣著不当，禁止继续参赛。

他说，当晚10时，由于赛事总监指女学生的衣著有问题，总裁判才决定终止比赛，不过经过与学生母亲一番讨论后，总裁判愿意退让，并向学生道歉，但总监还是坚持不让她参赛，甚至恫言若类似衣著获允许，学校不会继续允许该比赛在学校礼堂举行。

苏菲安：未在现场 不知女选手裙子是否端庄

苏菲安重申，事发时，他不在现场，没有遇见女选手及其母亲，所知不知女选手的裙子是否端庄。

不过，他透露，4名裁判（其中3名有执照）向他报告，都是相同的结论（女选手裙子过短）。

“女孩在第一轮受告诫时，裁判没有去干扰；第二轮，她还穿着相同裙子，因此有人向裁判长投诉，最后裁判长在比赛期间打断女孩。我认为，裁判长有权这么做。”

他强调，他没向该女孩发号师令（instruction），当知道这事时，女孩已退出，所以不是裙子不合格之故。