阿末扎希：仅限伊斯兰利益 巫统伊党不会政治结盟 国内新闻

（吉隆坡10日讯）巫统代署理主席拿督斯里阿末扎希说，该党与伊斯兰党不曾想过政治结盟。

他指出，巫伊的合作，是基于伊斯兰利益，例如为缅甸的罗兴亚族展开斗争，以提供协助和寻求解决方案、通过2016年伊斯兰法庭（刑事权限）修正案强化伊斯兰法庭、达伊沙恐怖组织和巴勒斯坦课题。

他是配合巫统成立71周年，在《马新社》新闻频道特别议论空间节目中，就巫伊在来届大选合作的可能性，这么表示。

“……这是穆斯林的斗争，并开始感受到团结，我们希望基层的党员也能够感受得到，并不只是政治婚姻，而是一种共识。”

他说：“ 要我们突然改变并非易事，这是一个过程，一个政治和社会革命，这个课题已化解长久以来，牢控巫统和伊党党员思想的憎恨。”

阿末扎希也说，来届大选遴选巫统候选人的两个标准是，有胜算和受到大众喜爱。

他指出，巫统已做好准备以新的通讯管道面对第14届大选，尤其是通过社交媒体，在第13届大选时，巫统并没有完全使用它。

邀党员出席71年党庆大集会

阿末扎希指出，巫统党员将于明天晚上7时在武吉加里尔体育馆，配合71年党庆所参与的盛大集会，届时可展现始终与国阵的伙伴，站在前线的决心和许诺，以继续推动政府照顾人民福祉的努力。

他邀请全体党员将这场活动，打造成激起团结精神的平台，以为人民展开党的斗争。

“我要提醒自己和我们的全体巫统党员，这次的党庆是来届大选前的最后一个党庆。”

他指出，这次的活动是要展现巫统的决心及许诺，以继续跟国阵伙伴和全体人民，站在前线，让国阵联手打造人民的幸福安乐。

他说，明晚集会更重要的意义是，在360万名巫统党员中，出席人数将突破14万人，这表现出党员要为党注入士气。

巫统斗争不局限马来人 与全民密不可分

巫统代署理主席拿督斯里阿末扎希说，明天迎来71岁的巫统始终与全国人民密不可分，因为该党的斗争不是局限于马来人而已。

他指出，尽管该党在草创期就面对各项挑战，但仍能坚毅的撑到今时，以贯彻满足党章所阐明的议程之职责，对象包括马来君主及沙巴和砂拉越的原住民。

“我们看到在这70年里，我们经历巫统的斗争史，当中不乏各种挑战，甚至是巫统创办人拿督翁查化要开放巫统纳入非马来人，最后他成立其他政党，就算巫统创办人已经不在，但已故（大马首任首相）东姑阿都拉曼仍是成功带来新风貌。”

他认为，领袖来来去去，各种风浪和挑战，就算曾经面对内外挑战、曾经内外被捅刀，虽然巫统对一个人有莫大的贡献，但中伤仍未停止。无论如何，巫统还是强大的政党，始终与全民密不可分。

他配合巫统成立71周年，在马新社新闻频道的特别议论空间节目中，接受专访时说，巫统仍是需要各种见解，以在所有行动中发挥其成熟的一面。

“在此事上，巫统自成立以来，领导班子需持续在巫统的斗争中注入成熟的元素。”

阿末扎希说，管理及落实党和基层期待的工作，仍是良好展开，这是巫统的特别之处，也就是这个过程一直受到青睐，巫统觉得人民还是对这个党寄予厚望，因为巫统可捍卫命运，不单是在这个时候，也包括未来。

他指出，他做好准备与首相兼党主席拿督斯里纳吉一同扛起挑战，以继续在党斗争中，表现出成熟。