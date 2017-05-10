阿都玛力：不受执行长涉贪案影响 槟Zakat正常操作 北马新闻

（槟城10日讯）针对槟州伊斯兰义献基金会（Zakat）执行长因涉嫌挪用款项及透过该基金会工程索贿而遭槟州反贪会逮捕一事，槟州伊斯兰宗教事务理事会主席拿督阿都玛力强调，该基金会正常操作，并未受此事所影响。

反贪会周二逮捕该名涉嫌挪用款项的执行长及另有10名涉案的官员及承包商以协助调查。阿都马力周三中午，在该基金会董事会主席拿督沙列曼陪同下召开记者会时表示，一旦该名执行长被提控上庭，一定会被停职查办。

他说，该基金会将于明日召开董事部会议来商讨有关事项，若有必要会进行内部调查。“尽管如此，该基金会整个操作程序未受到影响，仍正常运作，因此穆斯林勿需因此而感到担心。”

他指出，州政府在2008年接管该基金会后，每年都会进行内部稽查，一旦内部稽查后有投诉，就会再进行独立稽查。

“若在独立稽查程序中，仍发现有问题，会再度进行稽查以找出问题。”

“从2008年至今，只有在2015年一宗公开招标事项有进行独立稽查，但未发现有任何问题。有鉴于此，从2008年至今，该基金会仅有一次进行独立稽查，未曾进行第三度的稽查程序。”

他说，有关上述案件一切交由反贪会进行调查。另外，针对执行长滥用职权让其孩子通过助学金申请一事，他认为，申请整个助学金有着一定的程序，并非那么简单。

另外，沙列曼说，该基金会将全力配合反贪会进行调查，而基金会官员及穆斯林勿需担心整个基金会的运作。