扎希提醒年轻人提有利意见 勿发表破坏国家论述 国际新闻

（悉尼10日讯）副首相拿督斯里阿末扎希提醒时下有话直说的年轻人，必须容纳各种课题所出现的歧见，而非发表破坏国家利益的论述。

他说，年轻人如负笈海外的留学生，必须了解自身是国家未来栋梁和资产。

他认为，提出有利国家的意见，而非破坏国家。海外留学生已被“社会同化”，因此必须（从本身的言行举止）彰显出来。

他周二晚出席当地大马留学生的餐会，在会上致词。

阿末扎希说，政府向来开明接受任何的意见，且已为年轻一代制定发展计划和蓝图，包括根据年轻人的期许而制定的2050年国家转型计划（TN50）。

在场者包括大马驻澳洲最高专员拿督再纳阿比丁。

目前，约有1万4000名国人到澳洲留学。

马澳致力打击跨边境罪案

阿末扎希说，我国及澳洲政府将致力打击跨边境罪案，包括两国之间的非法入境问题。

他说，马澳两国会透过边境控管计划，以及更密切的互换情报，以打击两国的跨境罪案问题。

他也是内政部长，他也已与澳洲的相关部长会面，以解释我国并非澳洲非法入境者的转运站。

“我们也面对非法入境者的问题，目前，有5万6000名来自缅甸（罗兴亚）的非法入境者。”

他今日结束访澳行程回国之前，对随团采访的大马媒体这么说。

阿末扎希此行除了礼貌拜会澳洲总理特恩布尔，也会晤副总理乔伊斯、联邦移民和边境保护部长都顿、司法部长基南及外交部长毕晓普。

上周日，他开始访澳之行，旨在巩固两国的双边关系。

澳对去激进化计划感兴趣

阿末扎希说，澳洲对我国为外籍人士进行的去激进化计划感兴趣。

“我们也建议派员到澳洲学习监控边境的单元课程，特别是遏制贩毒、贩运人口和枪械的活动。”

他透露，他也已向澳洲解说我国与邻国，如印尼、泰国等，致力打击跨边界罪案及本区域的非法移民问题。

此外，我国也将整顿跨境监控机构的标准作业程序。

他说，我国边界监控的4个部门机构，即水警、海事执法机构、海军即大马跨边境管制机构，将作出调整以更有效的杜绝跨境犯罪问题。