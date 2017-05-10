随身携带黑人亲笔情书13年 范玮琪当护身符一样 娱乐新闻

据台湾媒体报道，范玮琪和黑人（陈建州）的爱情从2000年开始长跑10多年，黑人对她展开猛烈追求，终于抱得美人归，透露第一次约会对方竟放了“做爱歌”，让她笑到哭，却也牵起两人一生红线，虽然平常总爱吐槽老公，但13年前男方亲手写了一封图文并茂的情书，直接向她求婚，真挚文字令她感动不已，至今仍保存在钱包里。

范玮琪2000年上黑人主持的节目，黑人多次公开表示欣赏她，没多久就被拍到约会照片，这段“黑白配”的美丽爱情一直是段美谈，据报道，2004年她要到大陆工作，两人要远距离3个月，黑人因太想她，亲手写了封情书，劈头就说：“我真的真的真的好爱你呀！！”爱意表露无遗。

因为范范茶不思饭不想，黑人就连看到天上的星星都会想起范范，也让他体会到范范在自己心中份量有多重：“有了你之后确定了一件事，妳让我变得更坚定更努力更珍惜的要去爱护及照顾这么完美的你。”最后更难耐分隔两地之苦，在信中直接求婚：“等你回来我们就订婚好吗？”还画了个黑范的“联姻蛋糕”，让人见识到他的爱意有多炙热。

虽然不是文辞华丽，这封信却字字句句都充满真心，也因为这样，范玮琪13年来都将这封已泛黄的信带在身边，小心翼翼地收藏在钱包里随身携带，宛如护身符一般，婚后她复出歌坛，坦言唱歌已经不是生命中的第一顺位，最重要的还是宝贝儿子飞飞翔翔。