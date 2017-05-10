解救不普通的黑钱流失 如是我刎

文：董恪宁

仅在两年之间，国家眨眼遽然不见了3000亿至4000亿令吉之间。这是什么概念呢？JJPTR被骇，据说蒸发了5亿令吉。换句话说，3000亿至4000亿令吉，相等于JJPTR连续被骇600至800次！

钱确是难挣的。一点一滴地累积，五分一角，经年累月，总算才有了些许的积蓄。可惜，远远比不上通货膨胀的速度。怎么办呢？桎梏绑身，这个国家的普通人只好投入金钱游戏，等待着被解救。

市场满目疮痍，越来越糟了。街的行人，网上之网民，都这么说。放眼一看，确然如是。纵然位在黄金地段，风水奇佳，人气蜂拥，这些年月，偏偏一间间的店屋，皆空置着。

钱，到底去了哪里？全球金融诚信组织（GFI）公布的非法资金外流报告揭露，仅在2014年，马来西亚所流失的资金，介于266亿美元至443亿美元之间，折算之下，币值马币1000亿至2000亿之间。

咄咄怪事，当然非此一桩。2016年全球金融诚信所发布的报告，显示马来西亚也在2013年总共掉失了482亿5000万美元，时值2065亿8500万令吉，排在全球非法资金外流第5，成绩斐然！

仅在两年之间，国家眨眼遽然不见了3000亿至4000亿令吉之间。这是什么概念呢？JJPTR被骇，据说蒸发了5亿令吉。换句话说，3000亿至4000亿令吉，相等于JJPTR连续被骇600至800次！

要是3000亿至4000亿令吉没有被骇，一旦对照2017年预算案的总开销的2608亿令吉，火眼金睛的读者当可知道，这一大笔钱，足够南中国海两岸用上一年有余了。

回顾往事，犹是可怕。2003年算起的11年，国家外流的非法资金，累积高达1兆3800亿令吉，可以用作支付大马连续5年的财政预算案开销。比率之高，数目之道，怵目惊心，一目了然，迨无异议。

镜头的另一端，则是政府部门每年捉襟见肘，钱不够用。编算的拨款，总是寅吃卯粮。前不久2016年财政预算案也是这样，需要通过国会下议院追加30亿8141万3026令吉。

如坐针毡之下，马来西亚的储备金从2013年的1349亿1000万美元，下跌至2016年杪的946亿美元，或是大约4200亿令吉。据此推算，两年不翼而飞的黑钱，是不是足以败光了国家眼下所有的储蓄呢？

大钱跑了，小钱才来撙节，意思意思。另一边，甭提本年的拨款，2016年供给华小的五千万令吉，教育部副部长张盛闻虽然曾经言之凿凿地公告了天下“3月杪前完成发放”，可惜，至今似乎还没有走到最后一里路。

满朝文武，共事朝廷，这个国家，是怎么治理的？魑魅魍魉，罄竹难书，拖棚歹戏，跌宕起伏。磨蹭拖沓，年年月月，兜兜转转，回头一看，那一匹布长的困蹇始终依旧，同样的覆辙仍然正在被重蹈。

显然的是，此时此刻，应该疾速解救的，不是大街小巷的普通人，而是亿万以计的非法资金。否则，如此这般继续被骇，纵然身怀李宗圣点石成金之技，恐怕也难以翻盘，东山再起了。

可惜，这些话，前年和去年，也都说过了。明年此时，想必也还适用。《传道书》所说，确实如此。日光之下，并无新事：已有的事，后必再有。已行的事，后必再行。那么，岂有一件事人能指着说，这是新的，在我们以前的世代，早已有了？

已有的沉痾宿疾，无人记念，将来的世代，后来的人也记念。难怪李宗圣老神在在，不过5亿令吉，你们吓成这样；被骇600至800次，请大家也快出来说说话呀！