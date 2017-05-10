文在寅是解决方案吗？

民众一般上都是在求变的心态下选择文在寅，如果文在寅没有在韩国的贪腐、经济、企业文化、萨德部署及韩国半岛课题中做出一定程度的改变和正面成果，那他的总统之路，相信也很难走得平稳。

韩国大选尘埃落定，文在寅大热胜出，意味着在朴槿惠爆发闺蜜干政丑闻后的政治乱局终于暂告一段落。这也是自李明博为代表的右派在2007年实现政党轮替以来，左派再次经历的另一个10年轮替。其实在闺蜜干政丑闻爆发前，执政党在去年国会选举中的滑铁卢已经埋下伏笔。当时朴槿惠的新国家党在不但没赢得过半的议席，还成为2000年来以来首个丢失国会控制权的执政党。加上闺蜜干政丑闻这个强力的催化剂，文在寅的胜选似乎成了非常合理的选择。

文在寅是脱北者的后代，最清楚韩国与朝鲜的对峙给双方的民众带来多大的伤害。他也曾因为参与反对保守派的前总统朴正熙而2度被捕，所以他对抗保守派的形象非常鲜明。另外，他是个受人爱戴的人权律师，其中与前总统卢武铉的关系让民众提高了他的印象分，更让民众对他是否会延续金大中和卢武铉的“阳光政策”而充满期待。而他承诺过的一系列政治、经济及企业文化等的改革方案，包括将总统办公室迁至光化门并24小时公开总统的行踪，都让民众看到了他欲整顿国家弊病的决心。

朴槿惠下台，意味着韩国人对贪腐的容忍度已突破了底线，也显示民众对部署萨德系统等导致朝鲜半岛局势紧张的强硬政策失去了支持。而文在寅正是符合韩国民众心目中“改变”这一切乱局的最佳选择，并将改变韩国现况的期望寄托在他的身上。如今，几个一直都悬而未解的问题都在考验着文在寅。毕竟此刻的民众一般上都是在求变的心态下选择文在寅，如果文在寅没有在韩国的贪腐、经济、企业文化、萨德部署及韩国半岛课题中做出一定程度的改变和正面成果，那他的总统之路，相信也很难走得平稳。

如果文在寅能结束保守派在过去十年来对朝鲜的强硬立场，那么韩朝关系有望获得缓和。可是另一方面，韩国与美国的关系会不会因此而疏远也值得探讨。文在寅已经无法像选前那样不表达对部署萨德的立场，在他接下韩国总统这烫手山芋后，他的所有政策，都会因为朴槿惠而让民众以放大镜看他。因此，当选韩国总统只是个开始，文在寅到底能不能改变韩国，就要看他本身的努力了。