亚冠综合消息：中超三雄全部出线

(南京10日综合电)２０１７赛季亚冠联赛小组赛最后一轮９日打响，主场作战的广州恒大队以２：２战平韩国水原三星队，以小组第二的身份获得出线权，这样加上提前出线的江苏苏宁队和上海上港队，本赛季出战亚冠正赛的三支中超球队全部小组出线。

本轮比赛前，三支中超球队仅有恒大尚未锁定出线资格，不过主场作战的他们只需打平就能出线，压力并不算大。两队此前的交手打成２：２平，水原三星本轮必须取胜才能确保出线，他们也反客为主，开场后连续制造威胁，并在第９分钟就率先进球。危急时刻高拉特成了恒大救星，他在上下半场各入一球反超比分，不过第二球有越位嫌疑。虽然此后水原扳平了比分，但２：２的结果让他们只能目送恒大出线。

这个组另一场比赛日本的川崎前锋队以４：０大胜香港东方队，川崎和恒大同积１０分，川崎前锋凭藉两队交锋客场进球多的优势，以小组头名出线，恒大获得小组第二。恒大出线也意味着本赛季三支参加亚冠小组赛的中超球队全部出线，此前江苏苏宁队和上海上港队已经提前获得出线资格。

当日另一个惊喜来自苏宁，已经确保出线的他们只派出替补为主的全华班阵容远征澳洲，结果吉翔禁区外的一脚远射为球队建功，苏宁以１：０客场获胜，小组赛５胜１负积１５分小组头名出线。不过他们在淘汰赛的对手很可能是上港，后者１０日将进行最后一轮比赛，如果同组的浦和红钻队获胜，上港无论胜负都将获得小组第二。