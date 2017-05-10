欧洲田联主席：对于纪录清零的提议有不同声音

（巴黎10日综合电）对于一定期限内世界和欧洲田径纪录将被清零的提议，欧洲田径联合会主席汉森周二透露，已经收到了一些不同的反馈意见。

欧洲田联理事会本月1日一致通过此项提议，并提交至国际田联考虑。根据此提议，某个时间节点前的所有纪录将被清零，不过相关方面尚未对这一时间节点做出具体说明。

这项提议被视为欧洲田联反兴奋剂斗争的一部份。汉森表示，欧洲田联此举在于应对田径运动目前面临的挑战，在更好地服务世界以及欧洲范围内运动员和其他相关方的过程中重塑信任。

“正如我们事先预料到的那样，对该项提议的回应是不同的。”汉森说，“关于目前的世界纪录存在问题，各利益相关方内部基本达成一致，很少有人对所有世界纪录和欧洲纪录都充满信心，因此需切实采取措施改变这一现状。”

汉森还说：“最大的争议来自一些现世界纪录保持者，他们的个人利益会因此次纪录重新认定受到影响，我们必须意识到这点，并且对他们的关切表示理解。”

这种“一刀切”的提议如得到通过，在设定时间节点前乾净比赛并且创造了世界纪录的运动员将成为最大受害者。反对者中就包括女子马拉松世界纪录保持者、英国名将拉德克利夫，她认为这是一种“胆小”想法，并且给她个人的名誉和尊严造成了伤害。

汉森欢迎各方对提议继续进行讨论，他邀请运动员和其他相关方将个人意见以电子邮件的形式反馈至欧洲田联专门设立的邮箱。