女化验师跑步遇劫伤 左手功能或受损 北马新闻

（槟城10日讯）周二晚于槟城大桥下跑步遇劫的25岁梁姓女化验师，因与劫匪挣扎时遭割伤韧带、血管及神经线，令其父亲担心女儿左手功能或受损。

这名25岁梁姓女化验师于周二傍晚在槟城大桥下步道跑步时，遭一名孟加拉籍男子抢劫一台手机，并在挣扎过程中遭匪徒割伤左手腕及左小腿。受害者最终成功逃脱，负伤逃跑向附近钓鱼民众求助。

梁父是于周三下午接受媒体访问时指出，女儿因遭匪徒伤及手腕一带的韧带、血管及神经线，所以从槟城医院转往鹰阁医院动手术。

他指出，女儿从周三11时开始动手术，直到截稿时仍未完成手术。他坦承，家人担心此次伤势会影响女儿左手功能。

“希望女儿可以平安无事。”

梁父表示，女儿本身是游泳健将，在半年前因肩部韧带，必须暂停游泳，加上3个月前才动手术，因此才会跑步维持体能。

“女儿这几个月一直以来都会从双溪赖住家到案发现场（槟城大桥靠近The Light公寓）跑道跑步，所以附近的钓鱼客都对女儿有印象。”

“女儿昨晚应该是跑得比较远，才会没注意到天色已暗。”

梁父也透露，女儿向他说，匪徒当时是正面迎向她，并二话不说就抢劫她，进而在扭打过程中割伤女儿。

他表示，由于当时匪徒不发一言，所以女儿曾怀疑对方可能不会说马来语。

“女儿必须静养，所以院方已经限制访客探访。”

他表示，女儿至今对该案仍惊魂未定，不太愿意提起此事。

由于当地曾多次发生类似事件，梁父认为，倘若此事可引起有关当局正视，并加强当地治安肯定是件好事。