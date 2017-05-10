谢木策划慈善PK赛 中日语穿插势引共鸣 娱乐新闻

（吉隆坡10日讯）资深音乐人谢木为慈善策划《樱花时节爱心演唱会》，把日本红白大赛搬到大马舞台，歌手们将落力进行PK赛，用日文和华语等穿插演唱首首动人歌曲，势必带给观众共鸣。

他表示，《樱花时节爱心演唱会》重点在于慈善，其次是让大家看到一场很用心策划，完全不一样的节目，让这个真正的爱心慈善演唱会画上美丽的句点，筹到更多的善款，让修成林早日把特殊儿童学校建立起来，让更多的儿童受惠。

筹备如此大型的慈善演唱会，功课也必须要做足，他从去年9月份开始筹备，遴选160多首从40年代到千禧年非常流行的日本译曲，最后才成功挑出30多首为这场演唱会的重点歌曲。

“为了能够尽量达到与观众有共鸣感的最佳效果，所以每首歌曲都是曾经在市场非常流行的歌曲，也有些你不知道的歌曲，它的原曲本身就是日本歌曲。”为了达到好效果，他把每首歌的日文歌词都填好拼音，让他们去背，无论是他或是演出的歌手们来说，都是很大的挑战。

他透露，一首日本译曲有不同语言版本，歌手可能一首歌曲里会出现3种不同语言的版本，比如余天的华语版本《榕树下》广东版本是熏妮唱的《故乡的雨》，歌手就会第一段唱华语，第二段唱日语，第三段唱广东，演出将会更令大家刮目相看。

至于接下来将迎来65岁生日，他希望朋友们不要买礼物，大家一起来做慈善，让这个爱心慈善演唱会划上美丽的句点，筹到更多的善款，让更多的儿童受惠。

715隆举行

《樱花时节爱心演唱会》将于7月15日在吉隆坡王岳海大礼堂举行，参与的歌手包括红队司仪兼领队珠霞、歌手领队钟伟、罗翎允、候俊辉、胡慧萍、林羽峰、余艳珊、陈丽萍、舞蹈Sky Dancers、白队司仪兼总领队江宇凡、歌手领队朱劲旋、王圣凯、候美仪、温媁媁、利慧君、罗志聪、尤俊霖、赖美云、舞蹈黑猫Dancers等等。欲知票务详情可联系谢木012-2244942及卢锦桂012-2877383。