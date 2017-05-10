林宥嘉婚趴宠妻 Selina抢捧花迎第二春 娱乐新闻

（台北10日讯）林宥嘉和Kiki先前在日本被直击拍婚纱，昨悄悄在轻井泽举办新婚派对，小俩口热爱自然风，派对办在户外，昨也首度曝光婚纱照，Kiki身穿MS IDEAS订制白纱，衬托出她的率性恬静，她更亲手制作动物造型的可爱头饰搭配。因她与日本知名摄影师川岛小鸟是旧识，婚纱照由他掌镜。

席间林宥嘉更带来特别节目送给Kiki，他和朋友苦练BIGBANG的《BANG BANG BANG》舞蹈，让Kiki搬着椅子到舞台前近距离欣赏，逗得全场笑声不断。此次花费上百万台币，新人包办家人的机加酒费用，还有朋友住宿费。

下月台北补请

Selina和Hebe昨也到场同乐，Selina笑说：“林宥嘉和Kiki是个性、喜好都一样的人，是天生一对。”她也幸运抽中捧花，昨在脸书表示：“姐第1次抽捧花呢，能分享你们的幸福，姐好幸运。”不少粉丝祝福“下个就换你咯”，期待她的第二春到来。

Hebe表示Kiki是个平日就在生活中堆砌美好事物的人，“今天她的种种巧思让这场派对更加充满幸福与美好”。结束婚趴后，林宥嘉除要忙演唱会巡演，也将着手筹备下月26日的台北婚宴。