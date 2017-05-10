卫塞节从清晨就下雨了 浇不熄善信拜佛的心(视频) 北马新闻

（槟城10日讯）今天卫塞节从清晨就开始下起了雨，但并浇不熄善信们向佛礼拜的心，善信们不分种族有秩序排队浴佛及诵经，美味素食摊格更是人潮汹涌，水泄不通。

槟岛从周三清晨4时开始就下起豪雨，但在早上8时后雨开始逐渐转成细雨，这仿佛洗涤人世间的尘埃，也为卫塞节增添另种氛围。

本报记者今日走访位于车水路的马来西亚佛教总会，在上午9时开始，车水路的交通情况就有些缓慢，因为有不少的善信把轿车直接停放在路旁，而许多善信都把车停好后，就扶老携幼的撑伞步行到马佛总去。

现场可见，马佛总不管是美食或手工艺品摊格、游行花车前及大厅内外都是挤满人潮。善信们不分种族的都很秩序排队浴佛，过后更到台前与法师们一同诵经，气球平平安安，风调雨顺。

有些善信则是在外上香，有的手持莲花灯膜拜，怀着虔诚的心祈福。当然也有不少的善信也不忘掏出手机拍照留念，而且有许多的善信都很期待今晚的佛陀日花车游行。

今年马佛总设定的卫塞节主题为“净化社会，安国利民”。庆典的筹办单位，是马佛总旗下2017年槟城卫塞节庆祝委员会，而卫塞节主要是纪念释迦牟尼佛诞生、成道与涅盘三期同一庆的节日。