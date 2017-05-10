巴东勿刹医院计划 今年杪动工 北马新闻

（加央9日讯）卫生部长拿督斯里苏巴马廉表示，中央政府已通过2亿令吉来兴建巴东勿刹医院计划，目前该部与公共工程局正对这发展计划进行讨论，今年杪将开始动工，预计在2020年初建竣。

他说，巴东勿刹医院的地点，距离当地现有政府诊疗中心约3公里，一旦落成后，巴东勿刹与附近地区的居民，无需再舟车劳顿到加央中央医院就诊。他补充，甘榜Gial及新路也将于今年杪及年中展开建新诊疗所的计划。

另外，他说，卫生部将拨出440万令吉提升加央端姑法霞医院的深切治疗单位。

苏巴马廉于周二出席加央端姑法霞医院B楼开幕礼时，这么表示。

这座主要提供妇产小儿科医疗服务的7层新病楼，楼内还包括一等病房及皇室病房。

第5楼的儿童病房，墙壁上尽是色彩鲜亮的图案及彩绘设计，使整体上活力及温暖，犹如儿童游乐园，缓解儿童进入医院的不安感，进而让生病的小朋友心情放松，在愉快的氛围下就诊，有助于他们早日康复。

玻拉惹吁提高民众健康教育

玻璃市拉惹端姑赛西拉祖丁殿下表示，现今冒现许多有关保健产品或药物可治愈所有疾病的广告，吁请卫生部提高民众的健康教育，同时采取行动对付不负责任的卖者。

殿下说，这些产品或药物一般上没有经过任何化学实验，只依靠一些自己编制的见证效果。

殿下为加央端姑法霞医院B楼主持开幕，御词时这么说。玻璃市拉惹后端姑法霞、王储端姑赛菲祖丁偕妃也莅临。

出席嘉宾包括卫生部秘书长拿督陈超明、首相署部长拿督斯里沙希淡、玻州务大臣拿督斯里阿兹兰等。

殿下也感谢中央政府批准通过提升州内唯一的中央医院设施，让玻州人民享有专业医疗服务。

殿下对这所主要为儿童与妇产科病房用途的新楼设施有信心，比如增加床位，足以应付玻州人民的医疗需求。

同时，殿下希望卫生部时刻确保医院有足够的医生及医护人员，给予人民高效率及高质量的医疗服务。

此外，殿下恭贺卫生部总监拿督诺希山善用社交媒体，高效率回复民众对健康或医院服务的疑问。

殿下呼吁玻州卫生局及加央端姑法霞医院在服务时保持微笑，让病人消除紧张。