女子跑步遭抢劫 成功抗匪获救 北马新闻

（槟城9日讯）一名25岁华裔年轻女子在跑步时，遭一名疑是外籍人士的男子持刀抢劫，割伤她的左手臂及左小腿。匪徒原欲再侵害她，所幸她成功反抗匪徒，负伤逃跑求助获救！

这起事件于周二傍晚7时30分许，在槟城大桥下，靠近The Light公寓处的跑道发生。据协助该女子的里祖安（24岁，承包商）表示，当时自己正和亲友在桥下准备生火垂钓，突然看见受害者走向他们，并向他们求助。

他指，由于当时天色昏暗，一开始还没看清楚状况，后来定睛一看，发现受害者满身浴血才大吃一惊。他表示，受害者左手臂及左小腿被划伤，其中左手臂伤势严重，导致大量出血。

他说，女受害者透露一名男子徒步走向她后，突然亮刀抢劫夺走手机后，还试图再侵害她，当他进一步询问是否为本地人时，对方表示匪徒是一名貌似东南亚籍的男子。

他在问清出事地点后，便骑摩托重回现场查看，惟没有发现任何人影，不过却在现场血迹附近发现一道摩托轮胎痕迹。他随后返回协助女受害者止血，而由于女受害者一直说自己疼得受不了，于是便在询问女受害者医院后，送她到班台惹雅一间诊疗所接受治疗。

他表示，自己经常在该处垂钓，也经常看见女受害者在该处跑步，而女受害者的父亲随后也向他说，怀疑女儿被人锁定才会遇劫。“我已向前来录取口供的警员表示，愿意随时出庭做供。”

女受害者目前已被送往医院治疗，并无生命危险。警方暂未逮捕到涉案嫌犯。