贩毒集团4男女控上庭 罪成将判死刑 北马新闻

（槟城9日讯）上月槟警肃毒组瓦解一个活跃半年的贩毒集团，捣破一间炼毒中心逮捕3名本地华裔男子和一名寮国女子，今日在延长扣留一周期满后被控上法庭。

4名被告年龄介于23至53岁，即林永森、马尤钟、陈金冲，以及来自寮国的索莎峇，被指于今年4月28日晚上9时15分，在槟城牛汝莪某公寓的一个单位，贩运895克K他命毒品；而林永森个人也面对另一项贩毒指控，即他于同日凌晨3时30分在槟城台牛后一间住屋，贩运20.4公斤可卡因毒品。（人名皆译音）

两项指控皆触犯1952年危险毒品法令第39B（2）条文。一旦罪成，唯一的刑罚是强制性死刑。所有被告今日无律师代表。3名华裔被告在庭上都表示明白控状内容，由于涉及死罪指控，他们必须等待推事将案件移交至高庭后，才可针对有关指控表示认罪与否。

至于寮国女被告则基于不谙英语与国语，因此推事莫哈末阿敏将此案展延至他日，以传召通译员翻译控状内容，与此同时也等待毒品化验报告出炉。

据悉，警方是在牛汝莪展开首轮逮捕行动，逮捕3男1女及起获少量毒品后，在毒贩带路下，在隔日凌晨展开次轮行动，直捣贩毒集团设在台牛后一间双层店屋的大本营，并起获市价8万多令吉毒品，包括大量各类毒品和原料，同时充公60多万令吉的财产，包括马赛地房车、超级摩多、名表、现金包括泰铢等。