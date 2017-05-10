遇大风雨更被商船撞 4渔民1死1失踪 北马新闻

（亚罗士打9日讯）4名渔民于4天前出海捕鱼，原定在明日（周三）回航，却遇上大风大雨更被商务船撞上，渔船沉入海，造成一对兄弟1死1失踪，另2人则获救。

这起沉船事件是于周二凌晨约3时在距离瓜拉姆拉37海里发生，4名渔夫都是年龄介於30岁至50岁的泰籍外劳。

其中一名幸存者舵公阿坤（58岁）表示，事发时正下着大雨，他们的渔船被一艘商务船撞上后，渔船开始进水，他们立刻使用呼叫机向附近的渔船求救，约30分钟后，渔船全面沉入海。

大马海事执法机构北马区副指挥官祖琳达指出，该机构是于周二早上11时接获求救讯号后即派员出海，在事发位置的方圆5海里展开搜救行动。

她说，事发时正下着大雨，4人正在收网，此时一艘商务船从后撞上，其中3人被附近的渔船救起，惟3人当中1人证实已断气，死者的尸体一直被两名同伴抓着未放手，另一人则失踪。

她说，据渔船舵公指出，渔船被撞上前，渔夫有向该商务船给予警示，惟商务船没有回应，可能商务船是处于自动导航状态。

她说，死者遗体已送往中央医院太平间，案件交由警方处理，死者的身后事将由船主负责处理。

获救的是舵公阿坤（58岁）与渔夫柏山（45岁），死者和失踪者是一对兄弟即松卓（33岁，死者）与依卡再（30岁，失踪）。