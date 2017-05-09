出口民调显示大幅领先 韩大选文在寅料胜出 国际新闻

（首尔9日综合电）票站外民调显示，韩国共同民主党的总统候选人文在寅以41.4%得票率胜出，大幅领先位列第2名，仅获得23.3％选票的执政自由韩国党候选人洪准杓，国民之党候选人安哲秀则以21.8%的得票率排第3。

根据当地传媒即时报道，所有投票站已如原定计划，于当地时间晚上8时（大马时间7时）关闭，意味投票程序正式结束，暂时点算所得的投票率为77.2％。总括各地的投票率，最低为济州72.3％；最高则是光州82％；而首尔的投票率为78.6％。

文在寅其后表示，虽然最终结果在几个小时后才将揭晓，但期待今天将成为开启一扇新的大门的一天。文在寅还致谢党内相关人士，表示将把大家的热情与辛劳铭记于心，坚信汗水和眼泪不会白费。

文在寅一直是民调大热。作为朝鲜难民之子，文在寅年轻时生活贫困，人生荆棘满途，更曾两度因反政府运动而被收监。文在寅几经波折成为人权律师，后来又在已故前总统卢武铉的影响下踏入政坛。被喻为“卢武铉影子”的文在寅上届总统选举败予朴槿惠，今届他以“重考达人”身份再次迎来入主青瓦台的机会。

父母是朝鲜难民 文在寅主张与金正恩对话

64岁的文在寅在韩国总统选战展开后，民望一直一枝独秀，他在5年前的总统选举仅败给朴槿惠，这次再挑战青瓦台的总统宝座。

文在寅父母来自朝鲜，他被指是“北方难民之子”，父亲文勇贤在巨济岛战俘营当佣工，母亲姜韩玉在釜山附近的港口城市卖鸡蛋。虽然童年生活清苦，文在寅在19岁考入庆熙大学法学系。当年时任总统朴正熙（朴槿惠的父亲）推行“维新宪法”，使自己成为终身总统并实行独裁统治，文在寅组织学运抗议被捕，后来更被强征入伍，加入陆军特种部队。文在寅退役后完成律师资格考试，并入读法官研究及训练学院，尽管他以第二名成绩毕业，却因学运背景而无缘做法官。

其后他选择成为人权律师，并与卢武铉合作开业，两人成为莫逆之交。文在寅亦因卢武铉而踏入政坛，卢武铉当选总统后，文在寅成为他的秘书室长兼助手；卢武铉面临贪腐调查时，文在寅充当他的法律顾问。直至2009年，贪污舞弊丑闻缠身的卢武铉跳崖自杀，文在寅亦协助处理他的葬礼等事宜。

有“卢武铉之影”之称的文在寅，继承了卢武铉和另一前总统金大中对朝鲜怀柔的“阳光政策”，文曾指对朝鲜制裁未能有效缓和朝鲜半岛局势及阻止核武计划，又指虽然制裁是有需要，但目标“应是将朝鲜拉回谈判桌”，主张与朝鲜领袖金正恩对话，拟加强对朝鲜双边交流及援助。

朴槿惠政府早前决定部署萨德系统防范朝鲜导弹威胁，除了韩国社会有反对声音，更导致中韩交恶及中国实施经济报复。文在寅就一向对萨德计划持反对态度，认为会令国家卷入中美角力中心，承诺当选后重新评估计划是否符合韩国最佳利益。

韩大选难平乱局 新总统施政路艰

韩国自去年爆出前总统朴槿惠的闺蜜干政丑闻，令社会分化纷争不断之际，朝鲜半岛突然战云密布，韩国国内更因美韩“突袭”部署萨德导弹防卫系统而舆论不绝。身陷多月的风风雨雨，韩国于当地时间周二早上6时（大马时间早上5时）正式举行总统选举投票，让民众从13名候选人中选出下任总统，修补撕裂破口，引领韩国在多事之秋继续向前。本届选举的三大候选人周二早已到所属票站投票，文在寅更表示他“奉献了全部身躯和灵魂”，直至选战的最后。

全国约1万4000个票站会由当地时间周二早上6时至晚上8时，开放给选民投票。票站关闭后便会进入点票程序，预计周三早上6时至7时完成点票。当地传媒报道，周二晚8时会有票站调查结果，预计初步点票结果最快于周二晚11时公布，翌日8时至10时公布新任总统人选。

共同民主党的文在寅被视为是这次总统选举的大热门，选前各大民调显示文在寅支持度遥遥领先。他周二早偕同夫人前往首尔的票站投票，他出现在票站时面带笑容，意气风发，更与在场的支持者握手，期间更亲手抱起一名“小粉丝”。文在寅投票后表示，“我奉献了全部身躯和灵魂，直至选战的最后。我和共同民主党出于绝望感而投入所有努力，同时我们感受到民众十分渴望重建一个值得引以为傲的国家。”

选前支持度第二高的国民之党安哲秀和自由韩国党洪准杓，周二早亦各自到所属票站投票。安哲秀在妻女的陪同下，到首尔东北部的票站投票，他认为自己在这么短的选举过程中，已向国民充份解释政纲，相信选民会作出明智的决定。洪准杓在投票后亦不忘批评对手文在寅的对朝立场，又形容今场选举是“民众拣选政权的战争”。

上周三发表的选前最后一次民调结果显示，文在寅支持率达42.4%，远远抛离支持率同为18.6%的安哲秀和洪准杓。韩国现时的5100万人口中，有约82%即4240万人为合资格选民，是历来最多；选民中约26%即1100万人已在上周提早投票，亦是历来提早投票中的最高投票率，显示选民在首次有总统被弹劾下台之后，对选举的关心程度大增。有传媒估计投票率可能高达80%。

投票前有调查指出，近3成受访者希望新总统能够解决国内根深柢固贪腐问题；而韩国正受五年来最高的失业率及通胀困扰，两成半受访者希望新总统可带领国家走出低谷。

新总统恐接烫手山芋

共同民主党候选人文在寅以38%的支持率，遥遥领先对手，当选几率极高。但韩联社zyi指出，由于国会多党林立，乱局已成，无论谁当选，执政党席次都难以过半，新总统施政将困难重重。

韩联社分析指，文在寅自信大势底定，但当选以后有多少政治影响力，取决获得多少选票。若文在寅获得压倒性胜利或是得票过半，有可能挟此优势累积改革动力；若只是小胜或险胜，执政初期可能遭遇在野党的强大阻力。

若是国民之党候选人安哲秀当选，政局将以第三党为核心重新洗牌。国民之党可能吸收游离势力，成为多党合作的施政局面。如果安哲秀小输第一高票，也能提高国民之党的气势。若只拿下第三高票或惨输，安哲秀将面临咎责压力和被迫并入它党的压力。

近日民调攀升的自由韩国党候选人洪准杓，就算无法超越文在寅，只要拿下第二高票，他的党内地位将大大提升，自由韩国党也能一扫因前总统朴槿惠丑闻导致的低落声势。如果洪准杓只拿下第三高票，党内挺朴与倒朴派的矛盾恐扩大。