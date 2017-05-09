移民官涉性侵泰国女子案 证人：友人遭强奸口交 国内新闻

（马六甲9日讯）华裔移民局官员涉嫌性侵泰国籍女子案续审，首名证人泰籍女子沃拉雅供证指出，受害者透露遭华裔男子性侵及进行口交，并射精在其口中。

沃拉雅（28岁）今日在通译员的协助翻译下表示，受害者从扣留所小房出来后，表情受到惊吓及不发一言，感觉疲累，直到她询问受害者发生什么事，后者才说离开再谈。

她说，当时有关华裔男子也有在场，还递水给受害者饮用。

证人接受控方盘问时指出，受害者当晚才向她们4名友人透露，本身进入小房后被脱衣及被性侵，华裔男子没有射精在体内，而是在地上进行口交，以及射精在受害者口中，受害者较后把精液吐在肥皂盒内。

她指出，受害者除了受到惊吓外，也感到伤心及害怕，因为整个性侵过程没使用安全套。

她说，本身听到受害者的经历时也受到惊吓，不知道该告诉谁？因为她仍在有关华裔男子控制范围。

沃拉雅也在庭上指证，案中的华裔男子正是站在犯人栏的被告。

她说，其中一名友人因为与本地人结婚，在丈夫担保下被释放，较后向警方报案，方揭发此事。

她指出，该名友人报案后，两名女警曾去扣留营向她录取口供，唯当时她碍于仍在移民局扣留营的范围，担心被对付及无法返国，不敢说出真相，直到被送往新山庇护所，才敢道出真相。

此案由副检察司依法斯芙主控，被告代表律师为宁加纳登，并由法官阿末沙查里主审。

法官也在休庭时宣布案件展至5月19日、6月20日及21日续审。

被告蔡雄杰（译音，来自吉兰丹）是于4月17日在亚罗牙也法庭面对3项控状时否认有罪，获准以3万6000令吉保外候审。

被告被控于今年3月9日，大约中午1时10分在马接翁武扣留营的女扣留犯检查室内，强奸一名泰国女子，并强逼女子为他口交及恐吓她勿向任何人透露被强奸一事，抵触刑事法典第376（2）条文（强奸）、第377C条文（违反自然性行为）及第506条文（刑事恐吓）。

在刑事法典第376（2）条文（强奸）下，一旦罪成，可被判不少过5年及不超过30年的监禁及鞭笞；第377C条文下，则可被判不少过5年及不超过20年的监禁及鞭笞；第506条文（刑事恐吓）下，罪成可被判不超过2年的监禁或罚款或两者兼施。

一名28岁的泰籍女子于今年3月21日向甲中央警局投报，指其32岁的友人于3月初，在马接翁武扣留营遭到一名华裔男官员在盘问期间性侵及被逼口交，警方之后火速逮捕该名官员及展开调查。