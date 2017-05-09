清真寺前鸣笛引发群殴 警急晤7人助查 国内新闻

（新山9日讯）警方急晤7名涉及新山奥汀苑清真寺前鸣车笛引发群殴事件人士助查。

新山南警区主任苏莱曼说，警方根据视频画面，得出该7人样貌。

他今日在记者会上说，这些人皆为本地人，介于20至50岁，因此促请相关人士尽快现身助查。

“至于之前被捕助查的4人，已获保释。目前， 我们援引刑事法典第147条文（暴动）及第298条文（故意以言词等伤害他人之宗教感情）展开调查。”

针对网民在网上就此事件发表极端言论，他透露，警方已接获5宗投报，将寻求通讯与多媒体委员会协助。

疑财务纠纷被袭击 孟加拉男子1死2伤

疑涉及财务纠纷，3名孟加拉籍男子被袭击及倒卧国能发电站附近，酿1死2伤。

本月6日早上7时35分，国能员工在百万镇本兮亚兰瑟尼本路国能发电站路边，发现3名受伤男子，不省人事。

警方接获投报后前往调查，证实3人皆为孟加拉籍，1人已死亡，另2人受伤。

苏莱曼说，34岁死者左颈有3处被刺痕迹，腹部和右腰也各有2处被刺痕迹。

“其中23岁伤者头部和颈部受伤，身上也有被利器划伤痕迹，另名38岁伤者胸口被刺、腿部和脸部也受伤，眼睛肿胀。他们已被送往班兰医院救治。”

他说，警方也在现场发现属于3名受害人的手机、车钥匙、背包、一辆普腾Exora轿车和4556令吉现金等物品。

“经调查，警方于昨日凌晨1时15分，在新山地区逮捕10名29至38岁嫌犯，除1名本地人外，其余为外籍人士。警方还在追查另2人下落。”

他指出，所有嫌犯没有犯罪记录，也没有吸毒，干案动机相信涉及财务问题，但不确定涉及金额。

“所有落网嫌犯自昨天起被延扣6天，至本月13日助查。警方已援引刑事法典第302条文（谋杀）展开调查。”

警捕6男女 瓦解“阿三”抢劫团伙

警方逮捕6名男女，成功瓦解“阿三”抢劫犯罪团伙。

苏莱曼说，上月26日早上9时，在哥文茶路附近一间酒店，逮捕6名男女。

他指出，被捕者介于 26至40岁，分别是4名华裔男子、1名巫裔女子及1名越南籍女子。

他说，警方也起获多台手机、2把巴冷刀、1把折叠刀、4本护照及1辆现代Accent轿车等。

“该团伙相信自今年初开始活跃于新山南区及依斯干达区，随着这批人落网，至少有7起抢劫案被侦破。”

他也说，其中2人拥有毒品及犯罪记录、1人是通缉犯、2人没有犯罪记录，但6人毒品尿检皆呈阳性反应。

他还说，所有嫌犯将被延扣9天，至本月4日。警方将援引刑事法典第395（结伙抢劫）及第397条文（持械抢劫企图导致死亡或重伤）展开调查。