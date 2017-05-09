拟建2校舍提升设施 浮罗文丁大同盼筹550万 北马新闻

（槟城9日讯）槟城浮罗文丁大同华小历经42年后，面对地陷半尺及墙壁龟裂困境，也因建筑物结构受损，在经过多次维修后，仍然面对漏雨现象发生。为配合现代KSSR教学及提升硬体设施，浮罗文丁大同华小建委会决定扩建2座校舍，以一劳永逸解决问题。

赵惠坤：日久风吹雨打 校舍地陷有裂缝

该建委会主席兼董事部主席赵惠坤指出，在未建校前该处是一片沙地，经过填土后才建为学校，但在面对多年风吹雨打后，校舍结构终究被破坏，以致引发地陷及墙壁有裂缝等问题，地陷最严重甚至已陷下至少半尺。此外，天花板漏水导致灯管四周雨迹斑斑，更有蝙蝠躲在天花板的裂缝内。

他说，过去大同华小因硬体设施不足造成学生流失，也因当年校地不属于董事部名下引发种种问题，2011年时更面对学生严重流失问题，全校只有一名华裔学生及4名友族就读。

“所幸校地问题在2013年得以解决，董事部也在拥有校地后，逐渐提升硬体设施，增加4间数码教室，也成功吸引学生回流，目前全校共有80多位学生，尚有40名流失的学生。”

他遗憾表示，虽然软体设施是可被提升，但硬体设施方面却面对很大的问题，即图书馆是在货箱内、没有科学室、电脑室及音乐室。

他坦言，起初为了配合新教育课程，原本打算多建两间课室，但面对课室必须离开篱笆范围20尺问题，而校地只有区区4万方尺，所以决定将旧校舍往上扩建。他说，扩建后的校舍将分为2座，一座是拥有21间课室的3层校舍，包括行政室、音乐室、工艺室及电脑室；另一座则是食堂与礼堂。

他指出，上述两座大楼经费初步估计是550万令吉，由于教育部规定须持有至少60%资金，即300万令吉才可获批准动工信函，希望各界善心人士给予大同华小支持，同时也计划申请在中元节活动中进行筹款及其他筹款活动。

“若图测成功批准，将从食堂开始建起，至于在扩建过程中，学生如何安顿等问题，暂时还未有定案。如果一切顺利进行，预计在2018年12月开始动工，2021年竣工。”

他补充，虽然新校舍共有3层，但将打上4层地基，以解决未来50年或将面对的问题，同时保留操场。

附近屋业发展助学生回流

扩建后的校舍是否会吸引学生回流值得关注，赵惠坤表示，经调查后发现文丁区并不是没有学生来源，四处屋业在发展及有外来者迁入，学生来源肯定不是问题，不过目前逾有50名文丁区学生已到市区学校。

他指出，通过教育部及校方提升软体设施，加上老师们极力的配合 ，在2013年至2016年该校的小六评估考试成绩十分标青，在2013年时更获得全槟第3名，西南区第一名，且每年的考试成绩平均率都在上升。

他说，4年前三大机构共同购买油漆，并一起粉刷学校外观，这是为了增加家长及学生对学校的信心。

该会副主席兼家协主席何伟强认为，虽然华裔人口在全国逐渐下降，但每个家庭都在双倍数增加人口，只要建好一定有学生来源。

现场出席者尚有建委会副主席张今诚、财政林秀英、副财政杜振发、委员练运丰及该校老师等。

13日歌唱赛筹基金

浮罗文丁大同华小三大机构配合建委会将于5月13日晚上7时，在双溪赖共和小学礼堂承办《70/80年代电影金曲歌唱比赛（北马区打决赛）》为该校筹募建校基金。

此外，有意捐献者可联络赵惠坤012-4701202、温登文012-4286872、何伟强012-480288

8、蓝镁槿012-5775252或林秀英012-4740950。