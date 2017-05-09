被追尾失控再撞巴士 派报代理伤重不治 国内新闻

（新山9日讯）57岁派报代理员驾驶客货车准备前往油站派报，途中遭尾随在后的一辆轿车撞及车尾，导致其客货车失控驶入反方向车道，与迎面而来的巴士相撞，送院挣扎14个小时后伤重不治。

车祸是于昨日上午7时许，在敦阿都拉萨路，靠近柔州关税局发生，死者是黄敬伟，与妻子育有三名年龄介于19岁至25岁子女，生前是柔佛州新山派报同业公会会员。

据死者妹夫陈文举（67岁，退休人士）今日受访时指出，姐夫生前从事派报代理已30余年，这些年风雨不改地开着客货车将各报纸派送到新山及拉庆地区的油站以及商店。

他说，事发时，姐夫正开车在上述路段准备转入路旁某油站，车后竟遭到一辆尾随在后的轿车撞及车尾，导致其客货车失控驶入反方向车道，与迎面而来的巴士相撞而受重伤。

“事发后，院方紧急将姐夫送往新山苏丹后阿米娜中央医院抢救，但因为血压过低，无法动手术，最终于昨晚9时许伤重不治。”

肇祸司机有吸毒恶习

据了解，肇祸轿车司机是一名25岁华裔男子，疑有吸食毒品恶习，事发后被警方带往警局助查，经尿液检测后呈阳性。

据悉，死者生前无病无痛，30余年的派报生涯不曾发生过交通意外事故，家属将会对肇祸司机采取法律行动，以为死者讨回公道。

死者家属将于今日及明日下午5时30分，在新山中华公会缅裕亭，为死者举办一个追思会，让死者生前的好友们前来悼念。死者遗体定于5月11日（周四）上午10时30分火化。

柔佛州新山派报同业公会会长陈成华指出，派报工作常需在路上奔走，其实是高风险行业。死者是家里的经济支柱，希望各报馆能给予金钱上的援助，协助死者家属减轻经济负担。

据死者19岁幼女黄丽芯指出，平时父亲出门派报时间是清晨4时45分至清晨5时左右，平时对工作十分尽责，总是亲力亲为，通常在中午12时左右就已派完所有报纸。

她说，父亲最大的心愿就是，看到子女们“把书读好”已足矣！父亲最近也向家人提起，要带全家人一起到台湾旅游，但启程日子至今尚未决定。

至截稿为止，新山南警区副主任M古玛尚未针对此事作出回应。