疑打瞌睡酿车祸 夫妻1死1重伤 国内新闻

（新山9日讯）打瞌睡酿死亡车祸！中年夫妻共乘车前往哥打丁宜时，因丈夫一时打瞌睡导致轿车失控，先后撞上前方四轮驱动车及反方向车道的罗里，两夫妻1死1重伤。

该起意外于昨天中午12时20分，在古来—哥打丁宜路25.8公里，近士芒加虑水站处发生。猛烈撞击导致该夫妻驾驶的丰田Unser轿车车顶、右侧及后方被削走，车壳和零件散落在马路上，十分骇人。

65岁司机苏波（开垦者）载着56岁妻子哈碧扎，从古来驶往哥打丁宜。

哥打丁宜警区主任拉末说，初步调查显示，肇祸原因相信是苏波当时打瞌睡，一时没控制好轿车，才会先撞上前方四轮驱动车右后方，再驶入反方向车道，撞上罗里。猛烈撞击导致苏波被抛出车外，当场惨死，哈碧扎也受重伤。

“罗里司机梁少恩（译音，29岁，销售员）则在事故中，头部和胸口受伤，与哈碧扎被送往哥打丁宜医院救治。四轮驱动车司机黄伟文（译音，31岁，室内设计师）则没有受伤。”

他说，事发地点道路笔直，属略微下坡路，画有双白线，当时天气情况良好。

警方援引1987年陆路交通法令第41（1）条文（危险驾驶导致他人死亡），调查此案。