非礼女儿辩称擦汗 狼父监4年18周 国际新闻

（新加坡9日讯）60岁狼父，10天内至少5次在家中对11岁亲生女儿上下其手，事后还辩称是在为女儿擦汗，官判他坐牢4年，鞭打9下，但他已年过50岁，改由18周刑期取代鞭刑，总刑罚为4年及18周。

由于被告和受害人是父女关系，法官谕令媒体不得报道两人的名字，以保护受害人的身份。

被告案发时是一名兼职保安，他面对5项非礼控状，控方以其中3项提控，其余由法官下判时一并考虑。

被告被指在2015年6月18日至28日期间，至少5次在家中的主人房内非礼当时只有11岁大的亲生女儿。

案情显示，被告与妻子于05年结婚，育有一对儿女，他们同住在两房式组屋单位，被告与两个孩子睡双人床，母亲睡单人床。

第一次事发时是早上，被告妻儿也在房内，被告趁女儿睡觉，伸手入衣抚摸她的酥胸。女儿非常害怕，但为了不要惊动被告，她不敢睁开眼睛。食髓知味的被告，进一步伸入其裤子抚摸私处。庭上揭露，有几次干案时，被告惊觉女儿还没睡，警告她不可说出来。

女儿向母亲申诉，怎料母亲却叫她不要乱说。女儿意识到这将会是永无止境的噩梦，最终告诉同学和辅导员，报警求救。

被告周一午出庭时十分淡定，被告的妻子则在庭外伤心落泪。

控方指出，住家应是女儿能受到保护的地方，但被告却在家中犯案。

被告事后还辩称，当时是在为女儿擦汗，明显不知悔改，控方希望法官严重处罚。

被告求情时表示懊悔，希望法官轻判，法官最终判他坐牢4年，鞭打9下，但他已年过50岁，因此改由18周刑期取代鞭刑，总刑罚为4年及18周。

永不原谅父亲

被告的妻子过后接受媒体访问时表示，女儿怒斥父亲如禽兽，永不原谅。

前妻心疼表示，女儿原是个温和、懂事乖巧的好孩子，如今只要一提起被告，她就会大发雷霆。

“她现在都不说话，把自己封闭起来，只要我们谈起他（被告），她就会大发脾气，大骂他是禽兽，指他不是人。事发至今，他也从来没向女儿道歉，对女儿而言，这是一辈子的伤害，我们是不可能原谅他的。”

母亲也表示，女儿不但成绩受影响，心灵也受创伤，不时做恶梦后痛哭，还大喊：“不要！不要！”，令人心疼。

成绩受影响心灵受创

母亲透露，女儿知道这是她的第二段婚姻，因此心里非常犹豫，她担心事情揭发后，母亲的婚姻又会遭破裂，挣扎许久才决定揭发。

“当时女儿难过地向我道歉，并坦言自己遭被告非礼，但我却警告她不要乱说话，否则会害她父亲坐牢，女儿过后就不再提起。我很自责，当时应该选择相信她，如今我也已和他离婚了。”

母亲表示，被告在事发后仍每天回家时还霸占主人房。为保护孩子，她带着儿子和女儿到客厅睡觉。女儿这期间每日活在恐惧中，只要听到脚步声就迅速躲进厕所里。