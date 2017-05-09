如果1美元兑3令吉20仙 我国已达到高收入国 国内新闻

（吉隆坡9日讯）如果1美元兑3令吉20仙，我国已经达到高收入国。

首相署表现管理和传递单位首席执行员拿督斯里依德利斯贾拉说，如果汇率维持在2010年的1美元兑3令吉20仙，我国在2015年便超越人均收入3%，可达到高收入国目标。

不管怎样，他强调，我国仍朝着2020年成为高收入国的目标迈进，因为人均收入在2015年达到1万零570美元，只比世界银行所设下的1万2475美元高收入门槛，少15%。

“只要我国的出口增长，就算马币疲弱，我们还是朝着2020年目标迈进。”

他今日与政府首席秘书丹斯里阿里韩沙一同推介大马发展经验知识系列和研究报告后，向记者这么说。

他也说，世界银行还未透露2020年的高收入目标。

“事实上，世界银行已连续两年降低人均收入，因为发达国家的财富缩水。”

他透露，58个国家的人均收入在2015年下跌，因此，他对达成高收入国目标抱持乐观的态度。

世界银行环球知识与研究枢纽驻马来西亚经理弗利斯也出席活动。