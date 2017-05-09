中华梦·东盟行文化汇演 周六天后宫举行 国内新闻

（吉隆坡9日讯）为加强中国与世界各国人民的传统友谊及文化交流，“中华梦·东盟行文化汇演”将在本月13日（周六）来到吉隆坡站，并会带来多项中华优秀传统文化演讲与表演。

这文化汇演将会在本月13日晚上7时于雪隆海南会馆（天后宫）举办。这场文化义演是由马来西亚中国丝路商会与中国文化遗产保护研究院、中华鬼谷子文化发展委员会联合主办，承办单位为雪隆海南会馆。

马中丝路商会署理会长方志民披露，该文化汇演是以晚宴方式进行，并会席开81桌，目前桌席也已经爆满。

他希望，通过这文化汇演促进各界企业家就“一带一路”进行企业产品和文化交流。

他是在记者会上，如是披露。出席者也包括马中丝路商会副会长黄振仲与赖仕球、秘书长林春名、行政秘书蔡岫妘、雪隆海南会馆（天后宫）第二副会长符翔栋、市场促销主任黄宝福及特别任务执行员张玳维。

林春名指出，当晚的文化演讲与表演涵盖历史、教育、书画和音乐等。此外，宴会中途也会进行签署合约和合作协议书仪式，涉及的团体约有7个，包括雪隆海南会馆、本地及海外的文化与商业团体，尤其是东盟。”

他说，届时，马中丝路商会也会在晚宴上举办首届历史宣誓典礼。

“值得一提的是，在马航MH370事件中幸存的一名中国顶尖书画家也将参与本次的文化汇演。”

符翔栋也表示，雪隆海南会馆很荣幸可获得马中丝路商会推荐成为承办单位，这也见证会馆长久以来积极推动中华民族大业的努力，获得普遍的认同和支持。

他也期许这次的马中友好的文化深度合作，进一步提升彼此交流，让文化交流的程度获得更高层次的互动。

黄振仲也披露，中国梦·环球行工艺演讲团，一行28人等，已在过去3年完成美国行（2014年5月）、欧洲行（2015年5月）及俄国行（2016年5月），今年5月间则会继续亚洲的东盟行，寻访“一带一路”的重要节点国，即马来西亚、印尼、泰国、寮国与柬埔寨。

演讲团成员分别来自中国大陆24个省、市及香港、澳门特别行政区的演讲高手。这次的“东盟行”以琴曲书画、演讲、篆刻等文化艺术元素为交流主轴，同时又辅以企业家的对接，以期进一步深耕东盟地区的文化与经贸交流。