万家济赞助医总义诊团 捐赠3万元中药品 国内新闻

（吉隆坡9日讯）为让各族同胞了解中医和中药的重要性及发扬中医药在大马的前景，大马万家济集团今日捐赠价值3万令吉中药产品予大马中医师暨针灸联合总会义诊团，并承诺将无限量支持医总义诊团。

万家济集团董事主席卢宗喜表示，中医和中药是华人的遗产，义诊能让各族同胞了解中医和中药的重要性，并发扬中医和中药在大马的前景。

因此，他8日在移交仪式上宣布，该公司将无限量支持医总，将会满足医总义诊团的要求。

医总总会长黄保国表示，经济低迷、马币贬值以及中药成本上涨等问题，让该会所提供义诊团倍感压力，信心也遭受打击。

他补充，由于该会去年一共完成100多场的义诊服务，而今年只有近50场，原本100多场的目标信心遭受打击，但在大马万家济集团大力支持下，让义诊团感到信心满满。

中医中药合作史无前例

他指出，中医与中药界很少有交流机会和默契，过去只见内耗和内斗等，所以今日中医和中药合作共赢，可说是中医药界史无前例的义举。

此外，他说，医总去年获得雪隆华人医药公会赞助爱心义诊车队，今年获得大马万家济集团的赞助，相信在医总秘书长黄保民的带领下能够突破100场的目标。

他也希望，大家能在今年7月22日举行的医总之夜晚宴给予医总支持。

大马万家济集团副主席罗锦峰相信，医总100场义诊的目标将会成功。

也是雪隆华人药业公会的他承诺，雪隆华人药业公会和万家济将会继续支持医总，并把好的产品介绍给大家。

出席者尚有医总永久名誉顾问杨程智、名誉顾问苏锦财、秘书长黄保民、财政陈柔静和万家济集团董事林汉光等。