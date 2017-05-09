林冠英 新购物广场计划 须获槟政府批建 北马新闻

（槟城9日讯）槟州首席部长林冠英指出，槟州于几年前已实施冻结批准新购物广场计划，除非类似计划获得槟州政府的直接批准。

他解释，地方政府已接获指示，它在批准新购物广场计划前，必须首先获得槟州政府的批准。他说，这是因为槟州政府不希望州内的购物广场供过于求，这也是为何实施上述冻结，以及所有新购物广场的申请兴建，必须获得州政府批准的措施。

THE LIGHT CITY 计划推展仪式

他是于周二在IJM及鹏瑞利置地（PERENNIAL）THE LIGHT CITY计划推展仪式过后，在一项记者会上，如此指出。但他强调，由于上述计划为一项大型计划，槟州政府肯定将认真考虑。较早在致词中，林冠英重申，槟州政府已严格批准新购物广场计划，因为它担心州内的购物广场将过多。

他指出，槟州只会给予“例外”计划“例外”的批准，所以很自然的，新购物广场计划必须向槟州规划委员会（SPC）提出兴建的申请。他保证拥有一个海岸会展中心的上述计划，会获得认真考虑。

张新杰：建筑图测３月已获批

不过，IJM LAND董事经理张新杰透露，THE LIGHT CITY整个计划的建筑图测于今年３月已获批准，若非这样，今日的推展仪式也不会举行。

他透露，THE LIGHT CITY计划预料于今年第三季将会动工，这项计划将占地合共32英亩，而THE LIGHT WATERFRONT 整个计划占地为152英亩。

鹏瑞利置地首席执行员潘锡源透露，槟首长是表示至今仍未接获新购物广场计划提呈申请批准，但上述计划为一项大型计划，所以在批准方面，应该是没有任何的问题。