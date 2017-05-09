怀疑安装费有逃税诈骗成分 Unifi用户投报反贪会 北马新闻

（槟城9日讯）一名马来西亚电讯公司(TM)的Unifi用户投报，安装人员在安装无线上网后再向用户收取安装费，最后才发现安装费应由电讯公司发出及收取，因此该用户怀疑有关单位为逃消费税及有诈骗成分，并向反贪会报案。

丹绒区国会议员黄伟益今日与该名Unifi用户召开记者会时指出，据该用户解释，他是于3月24日，在其半独立排屋安装Unifi无线上网配套，当时安装人员在安装完毕后向他收取170令吉安装费。当时该用户不以为意就给了170令吉，但向安装人员索取收据时，安装人员仅给用户一张普通收据，收据没有消费税号码。

该用户最后重新阅读电讯公司的规则与条例时，才发现内容写着安装费将会计算在首次电讯账单，但最终账单仅写着安装费260令吉，并没有计算在电讯账单费用内，因此相信有关单位在逃避消费税。

此外，黄伟益指出，该名用户也发现邻居也同样被安装人员收取安装费，但在收费方面却不一样。据大马电讯公司及Youtube有解说，在安装无线上网的前50米光纤电缆是免收费的，但安装人员在30米光纤电缆后就开始收费，因此疑有诈骗成分。

较后，该名用户在致电给电讯公司客户服务，以及到峇央峇鲁、车水路的电讯公司询问时，甚至是吉隆坡总公司，都没有任何人能给予解释，也没有把电话转接到诚信小组。基于有关两项不合理的安装收费，该用户已于4月6日向反贪会投报。

黄伟益指出，大马电讯公司是要造福社会，因此针对有关事件，该公司应停止这种做法。他吁请反贪会可以尽快展开调查，以便可以阻止这些漏洞风气继续蔓延。