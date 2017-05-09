怀疑安装费有逃税诈骗成分 Unifi用户投报反贪会
北马新闻

9/05/201720:18

黄伟益（右）吁请反贪会针对马来西亚电讯公司在安装无线上网的漏洞尽快作出调查，旁为其中一名Unifi用户。

黄伟益（右）吁请反贪会针对马来西亚电讯公司在安装无线上网的漏洞尽快作出调查，旁为其中一名Unifi用户。

（槟城9日讯）一名马来西亚电讯公司(TM)的Unifi用户投报，安装人员在安装无线上网后再向用户收取安装费，最后才发现安装费应由电讯公司发出及收取，因此该用户怀疑有关单位为逃消费税及有诈骗成分，并向反贪会报案。

丹绒区国会议员黄伟益今日与该名Unifi用户召开记者会时指出，据该用户解释，他是于3月24日，在其半独立排屋安装Unifi无线上网配套，当时安装人员在安装完毕后向他收取170令吉安装费。当时该用户不以为意就给了170令吉，但向安装人员索取收据时，安装人员仅给用户一张普通收据，收据没有消费税号码。

该用户最后重新阅读电讯公司的规则与条例时，才发现内容写着安装费将会计算在首次电讯账单，但最终账单仅写着安装费260令吉，并没有计算在电讯账单费用内，因此相信有关单位在逃避消费税。

此外，黄伟益指出，该名用户也发现邻居也同样被安装人员收取安装费，但在收费方面却不一样。据大马电讯公司及Youtube有解说，在安装无线上网的前50米光纤电缆是免收费的，但安装人员在30米光纤电缆后就开始收费，因此疑有诈骗成分。

较后，该名用户在致电给电讯公司客户服务，以及到峇央峇鲁、车水路的电讯公司询问时，甚至是吉隆坡总公司，都没有任何人能给予解释，也没有把电话转接到诚信小组。基于有关两项不合理的安装收费，该用户已于4月6日向反贪会投报。

黄伟益指出，大马电讯公司是要造福社会，因此针对有关事件，该公司应停止这种做法。他吁请反贪会可以尽快展开调查，以便可以阻止这些漏洞风气继续蔓延。

 

 

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