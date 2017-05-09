声称每2周50%回酬 男子诱骗350万投资额 北马新闻

（亚罗士打9日讯）2周赚50%回酬诱民众上钩！1名男子以每两个星期可获得50%回酬的快速致富外汇投资诱骗民众，吸引逾10人投资，该名男子已遭警方逮捕及延长扣留4天。

警方透露，涉及的投资额350万令吉，而被利诱的民众当中，其中一名年龄24岁的受害者，于去年3月开始投资，投资额达5万令吉。基于至今仍未获得回酬，因而向警方投报。警接投报逮巫裔嫌犯

吉打州副总警长沙哈布丁表示，报案的受害者是于5月8日向警方报案，警方接获投报后，于昨日（周一）下午约4时30分，在吉打竹城一间银行前面将该名涉及以外汇投资利诱民众的男子逮捕，并起获2张银行提款卡及1台手机。

他说，巫裔嫌犯年龄41岁（自雇人士），来自本同，至于受害者皆是本地人。

沙哈布丁是于周二在古邦巴素警局见证古邦巴素新警区主任莫哈末依斯迈接任后，受询及本同警方于昨日逮捕以快速致富的外汇投资利诱民众的案件时，这么表示。

他说，警方相信受害者是通过口传方式误信嫌犯有进行此回酬诱人的外汇投资，因而找上门向他投资。

勿涉及声称高回酬投资

他提及，警方援引刑事法典第420条文调查此案。他说，警方目前还在调查嫌犯已作业多久及受害者的人数。

他劝请民众勿涉及那些声称会提供高回酬的投资活动，类似每2个星期提供50%回酬的外汇投资太不合常理。