国外的儿童财商教育 儿童财商

文：邱甲伟

儿童财商教育在国外是非常普遍的，尤其是比较先进的国家，这门教育就好像阅读能力一样，是每位孩子需要具备的，所以他们的孩子从小就有接触理财教育。而在我们的国家，很多家长对于小孩的金钱教育视为不重要，甚至还有偏见。所以近年来，我都很努力的告诉家长，什么是儿童财商教育，怎样可以把这教育落实在家庭教育里。

比如美国，每年都有3000所学校参加“为美国储蓄”的计划，他们鼓励孩子打工，靠自己赚钱，学校也有相关课程让他们学习。

英国也提倡理性消费，鼓励精打细算，并且把他们这种理财观念传授给下一代。犹太人，相信大家也知道他们都很成功，就是因为从小就开始接触理财的教育与概念，他们除了教育孩子明确的物权概念，也教育孩子懂得去赚取以后更多的自由和金钱也就是延迟享受的能力。

上海被公认为全中国最会理财的城市，所以儿童理财教育在上海就比较盛行。早在两年前，上海的渣打银行和保诚保险专程去台湾找了修禾老师帮他们策划一套儿童理财教育系统给他们的客户孩子。

我曾经看过一篇文章，大概是这样，在上海的数学老师出了一张卷子给孩子带回家当作业，其中一题引发了家长与孩子热烈的讨论，题目是：给你10令吉钱必须用完，你可以买哪几种东西？（至少写3种不同的买法）面包1令吉，冰淇淋3令吉，汉堡8令吉，可乐4令吉，汽球2令吉，薯条5令吉，玩具9令吉。

这其实是一题很简单10的组合题目而已，不过在上海的家长的反应却可以如此的热烈。A爸爸说“这题目很有意思，可以让孩子思考怎么用钱”，B妈妈说“我直接拿10令吉给孩子，一起去街上买买小东西，真的太好玩了”，C爸爸说“我跟我孩子讨论很久，因为可以写出好几种方法”D妈妈就说“我家孩子问为什么要把所有钱用完，他想留一点钱放进扑满里”。看到各位家长的热烈讨论，才明白上海真不愧被号称为理财魔都！

而我们本地家长对于孩子的理财观念并不重视，如果遇到金钱问题也不会和孩子一起讨论和思考。所以好像上海家长的争论在我们课堂里就屡见不鲜，而且都是由小孩自己提问老师。我们以引导和游戏的方式让孩子学习，让他们自己思考要怎么运用金钱。通常是父母亲觉得孩子不懂，其实我们在上课的时候都可以看到孩子们对于金钱的运用已经有了一定程度的认知，只是没有机会接触和实践如何管理自己的金钱而已。