责任背后的连结 儿童财商

文：邱甲伟

我们的课程当中，无论从幼儿、小学生甚至成人课，都一直强调责任与金钱背后的连结，就是要付出才会拥有的观念。那有多少人可以真正了解到这责任与金钱是有多大的联系呢？有时候，会不会发现到身边会出现一些不负责任的人或者员工，他们的行为可能会令你吃不消。那么这些行为给他们带来的影响究竟会有多大，是否会影响到他们的经济来源呢？今天我将举个案例，大家来讨论看看。

这里有件案例，发生在我朋友身上。说到有一天她的年轻下属很大声的辱骂我的朋友，然后呛声说到做到月尾不想再继续了，我朋友惟有无奈的接受。结果隔了几天，这位下属回心转意，想继续留下来帮忙。我的朋友对这位下属的举止感到很无奈所以就找我谈谈。为什么现在的年轻人可以很洒脱的发脾气，甚至辱骂上司等，过后还可以若无其事，难道他们根本不担心这份工作吗？还是年轻还有本钱，大把机会呢？

我想说每个动作和行为都需要付出代价的，而这些责任的背后往往都跟金钱有连接，大家同不同意？就说说我朋友的案例吧，这年轻的员工可能因为她的一时冲动而失去这份工作。或者是上司以后不会再赏识她，因为她的态度问题。或者是这员工在这行业的前景也会受影响，因为他的上司怎么可能会推荐这样的员工给其他人呢？一个小小的动作，可能让这位员工失去很多的机会。那大家觉得她所负上的责任与金钱的关系大不大？

品格为金钱教育基础

所以金钱教育是必须从品格为基础，当你拥有好的品格再连接金钱教育，才会让你的人生更美满。而不是你以为很会赚钱就很厉害，品格差就可 无所谓。当你得不到人家的尊重和认同，无论你多会赚钱还是徒然。

我们在引导孩子的同时需要让他们了解自己的责任在哪里，需要给他们知道要为自己的行为负上责任。金钱教育里的责任可以通过让孩子自己负责用自己的零用钱购买他想要的物品。或者把零用钱花光后的后果是要重新再储蓄，或者领不到更多的零用钱等。通过游戏的方式定下规则可以让孩子更投入的履行他们的职责，训练孩子的责任感！