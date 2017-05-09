维护宗教和谐基础 社论

联邦政府在布城行政中心20区拨出政府保留地，让非伊斯兰的各大宗教兴建膜拜场所，其中大马佛教弘法中心在卫塞节前举行动土礼，让全国佛教徒在迎接佛诞的时候，增添了多一分法喜。

布城大马佛教弘法中心预计明年8月竣工，而在同一地区也正在兴建着一座兴都庙。

各大宗教和谐是确保多元种族的马来西亚各族和睦相处的一个重要因素。在我国许多老城乡地区，都可以看到早期人民建造的宗教场所，这些宗教场所甚至是彼此毗连相近。后期在各州，也有政府在新发展区拨地给各大宗教兴建膜拜场所。

不论是早年人民在生活区自行建造的，还是后来政府有规划性拨地发展的各大宗教膜拜场地，很多今天都已经成为了吸引外国游客参观的景点。游客见到大马各大宗教场所可以建得这么靠近，各大宗教活动举行的时候，都可以看到不同种族的人民参与、参观，都会感到很新奇，因为在很多地方，这种场景并不容易见到。

一些地方宗教之间不和谐，造成人民之间、甚至是国际之间的仇视与战祸。宗教被极端分子歪曲利用，制造祸端。

大马因为历史因素，各族因为长时间的友好包容，多年来建立起了互相尊重和睦共处的基础，只要政府能够继续发挥这种深植人民内心深处的精神，大马将可以一直成为国际上最成功的多元种族信仰国家。

正信的宗教和教育一直都被视为减少罪案的两大支柱，因为正信的宗教教导信徒向善宽容，教育则通过提高人民的知识，改善生活，追求理想。有信仰和理想的人，一定不会做恶是公认的事实。

所谓多一所宗教场所和学校，少建一所监狱。为提高人民的教育成功率，让人民有更多机会接触正信的宗教，政府应该根据地方发展的需要，按照种族和人民信仰的需求，公平协助各大宗教发展，同时兴建更多学校，不让政策出现偏差，产生厚此薄彼的情况，加深人民之间的猜嫌，破坏和谐根基。