克林顿与名家合作 执笔写《总统失踪了》 国际新闻

（华盛顿9日综合电）美国前总统克林顿本来打算，如果妻子希拉莉赢得2016年的总统选举，他今年就要重返白宫，做美国的“第一绅士”。

到头来，这位两任民主党总统改为投笔写作，与全国排名第一的多产惊悚小说作家帕特森合作写小说，书名噱头十足，名叫《总统失踪了》（The President is Missing，暂译），并由原本敌对的两家出版社合作发行，将于明年6月出版。

Alfred A. Knopf和Little，Brown & Co.宣布，这本书将由政府高层为读者提供独一无二的曲折悬疑故事，内幕细节只有总统才知道。

克林顿说：“讲述一位在职总统，借鉴本人对工作、白宫生活以及华盛顿处事方式的了解，有很多有趣地方。而跟帕特森合作，是非常棒的。”

帕特森的网站说，这位《Kiss the Girls》和《Along Came a Spider》的畅销作家已卖出超过3.5亿本书籍，且是《纽约时报》畅销书最多的健力士世界纪录保持者。

帕特森说，跟克林顿合作是他职业生涯的“亮点”。他说：“我讲故事，他提出见解，大家就能说出非常有趣的事情。”

克林顿写过好几本书，其中包括他卸任后在2004年出版非常畅销的回忆录《我的生活》。