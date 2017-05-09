最短时间闯决赛缔纪录 攻守兼备勇不可挡 体育新闻

（纽约9日综合电）NBA季后赛的西部半决赛于周二进行第四场，客场作战的金州勇士以121比95击败了犹他爵士，以总比分4比0横扫对手，率先闯进决赛兼叫板克利夫兰骑士！

此役，库里得到30分7助攻5篮板，三分球10中4。克莱·汤普森得到21分2篮板1助攻2抢断，德拉蒙德·格林入账17分10篮板11助攻2抢断，轰出三双。另外，杜兰特18分6篮板5助攻。

犹他爵士是本赛季NBA联盟防守最好的球队，场均只让对手得到97分。可惜，勇士队只让爵士队走了四个回合就迅速结束系列赛，这也是勇士队自从进入21世纪以来，第一次在前两轮用两个4比0横扫的方式闯进西部决赛，这也创造了球队用时最短时间进入分区决赛的纪录。

面对联盟防守之王爵士队，勇士队以其人之道还治其人之身。四场系列赛，勇士队3场将爵士队的分差限制在95分以下，而且季后赛场均只让对手得到99分左右，是目前季后赛所有球队之中防守最好的球队，也是唯一一支可以将对手得分限制在100分以下的球队。

除了限制爵士队得分之外，勇士队自己的进攻并没有受到爵士队防守的影响，4场系列赛，勇士队全部得分超过100分，4场系列赛三场命中率超过了45%，而且两场比赛只有7次失误。目前，勇士队是NBA8支季后赛球队之中攻击力排名第二位的球队，仅次于克利夫兰骑士队。

尽管如此，根据篮球实力指数（BPI）最新的预测结果，勇士队的夺冠概率达到79.6%，排名第一；马刺队以9.5%排名第二，而以8胜0负晋级东部决赛的骑士队仅以6.2%排在第三。火箭队的夺冠概率为2.8%，排名第四。